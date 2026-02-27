Σε «Red Code» η κατάσταση στον Έβρο – Πλησίασε τα 6,5 μέτρα η στάθμη στο Πύθιο, πλημμυρισμένα συνολικά 150.000 στρέμματα

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» παραμένει ο Έβρος, με την υπερχείλιση του ποταμού και τη θραύση τεσσάρων αναχωμάτων σε Κορνοφώλια, Μάνδρα, Αμόριο, και Φυλαχτό να προκαλούν βιβλική καταστροφή, ενώ οι κάτοικοι στα Λάβαρα παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του υπαρκτού κινδύνου περαιτέρω ανόδου της στάθμης των υδάτων και περαιτέρω πλημμύρων.

Τραγική φαίνεται να είναι η κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου στον Έβρο το οποίο έχει γίνει πλέον μία απέραντη λιμνοθάλασσα εξαιτίας των πλημμύρων.

Το Πύθιο είναι μια περιοχή παραδοσιακά ευάλωτη σε πλημμυρικά φαινόμενα. Τα εναέρια πλάνα από το drone του Orange Press Agency αποκαλύπτουν μια συγκλονιστική εικόνα, με μεγάλες εκτάσεις να έχουν μετατραπεί λίμνη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, σε αρκετά σημεία γύρω από το Πύθιο, η στάθμη του ποταμού πλησίασε τα 6,5 μέτρα.

Η κατάσταση παραμένει οριακή για τον Δήμο Σουφλίου, με τα Λάβαρα να βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς τα νερά εισέβαλαν στον οικισμό, οδηγώντας σε εκκενώσεις κατοικιών τις προηγούμενες νύχτες.

Αυτή τη στιγμή, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων πέφτει στο ανάχωμα του Τυχερού, το οποίο δέχεται τεράστια πίεση. Αναμένεται η συνδρομή του στρατού για την ενίσχυσή του με σάκους άμμου, καθώς μια ενδεχόμενη υποχώρηση θα σημάνει τον καταποντισμό επιπλέον 40.000 στρεμμάτων καλλιεργειών.

Για ακόμη ένα 24ωρο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, πραγματοποιώντας συνεχείς παρεμβάσεις οχύρωσης και ενίσχυσης κρίσιμων σημείων, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος των υδάτων στους οικισμούς.

Οι αγρότες της περιοχής εκφράζουν την απόγνωσή τους, καθώς υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες για την αποστράγγιση των χωραφιών.

Οι ζημιές σε αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα είναι εκτεταμένες, ενώ η πλήρης αποτίμηση της καταστροφής στην τοπική οικονομία θα καταστεί δυνατή μόνο μετά την οριστική υποχώρηση των υδάτων.

Σύμφωνα με το e – evros.gr, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει παρατείνει την κατάσταση «Red Code», δηλαδή της μέγιστης κινητοποίησης, για τον Έβρο, καθώς η εικόνα των εκτεταμένων πλημμυρών και της αδιάκοπης πίεσης αξιολογείται ως υψηλού κινδύνου για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μοναδικό ίσως θετικό στοιχείο είναι πως οι ποσότητες των υδάτων που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια από την γειτονική Βουλγαρία εμφανίζονται μειούμενες. Ωστόσο, οι πλημμυρισμένες εκτάσεις εκτιμάται ότι φτάνουν συνολικά τα 150.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 85.000 είναι καλλιεργημένα ή καλλιεργήσιμα, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ. Αντίστοιχη αποτύπωση, για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, προκύπτει και από τα δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος Copernicus.

Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο 14ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λουτρού – Δαδιάς, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω της διασταύρωσης Πυλαίας από τη νότια πλευρά και μέσω της διασταύρωσης Δαδιάς από τη βόρεια, μέχρι νεωτέρας.

Τόνοι νερού «κατεβαίνουν» από τη Βουλγαρία

Ο τεράστιος όγκος νερού που είναι πλέον λιγότερος αλλά εξίσου σημαντικός, διοχετεύεται στον Άρδα από το φράγμα του Ιβαϊλοβγκραντ στη Βουλγαρία και εντείνει το φαινόμενο των πλημμύρων αποτελώντας ακόμα ένα ανησυχητικό φαινόμενο της κατάστασης.

Εντυπωσιακά βίντεο από το φράγμα του Ιβαϊλοβγκραντ που έχουν βγει στη δημοσιότητα κόβουν την ανάσα. Οι Βούλγαροι, προκειμένου να μην καταρρεύσει το φράγμα κάνουν ελεγχόμενη εκτόνωση, με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στο φράγμα από τα χιόνια που λιώνουν στα βουνά, καταλήγουν στον Εβρο, μέσω του Άρδα.