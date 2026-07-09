Σε ύφεση η φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών στη βιοτεχνία

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (09.07.2026) στην Θεσσαλονίκη, σε αυλή επιχείρησης κοντά στην παραλία στην περιοχή του Καλοχωρίου. Συναγερμός σήμανε γύρω στις 15:00, ενώ για την πυρκαγιά στάλθηκε και μήνυμα του 112 νωρίτερα.

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στο Καλοχώρι στην Θεσσαλονίκη, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε διπλανό εργοστάσιο, στην περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο εντός του εργοστασίου και συνεχίζουν το έργο της πλήρους κατάσβεσης. Τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού αποσύρθηκαν, καθώς πλέον δεν κρίθηκε απαραίτητη η εναέρια συνδρομή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξωτερικό χώρο κτίσματος, στη Βιομηχανική Περιοχή Καλοχωρίου.

Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους του Καλοχωρίου και των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα, λόγω των πυκνών καπνών που κάλυψαν την περιοχή. Δεν κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση οικισμών.

Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, οι φλόγες ξεκίνησαν από τον αύλειο χώρο, όπου υπήρχαν ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να οφείλεται σε ανθρώπινη ενέργεια. Μάλιστα, τοπικά μέσα αναφέρουν ότι έχουν γίνει συλλήψεις.



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Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων του δήμου Δέλτα και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επισκέφθηκε το σημείο ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας ο οποίος ενημερώθηκε από τους επικεφαλής της Πυροσβεστικής για τις ανάγκες της επιχείρησης, με τις δυνάμεις να ζητούν επιπλέον υδροφόρες για την ενίσχυση της προσπάθειας.

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Λόγω των ανέμων που επικρατούσαν την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα προς το εσωτερικό της επιχείρησης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το εργοστάσιο έχει υποστεί σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις και στις κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται πίσω από το εργοστάσιο. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο μέσα στον χώρο της επιχείρησης, όπου συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση μικροεστιών.

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Το πυκνό νέφος καπνού κινήθηκε προς την πλευρά της Σίνδου και των Διαβατών, χωρίς να απειλήσει άμεσα κατοικίες, ωστόσο οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να τηρήσουν τις οδηγίες αυτοπροστασίας. Παρά τις συστάσεις, αρκετοί κάτοικοι παρέμειναν σε εξωτερικούς χώρους.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.