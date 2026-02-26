Σε τυχαίο έλεγχο της γερμανικής αστυνομίας εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα – Ακόμα δεν έχει συναντηθεί με την οικογένειά της

Μετά από ενάμιση μήνα ερευνών, η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε στη Γερμανία και είναι καλά στην υγεία της, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Πέμπτης (26/2/26). Και όπως φαίνεται, το κορίτσι, βρέθηκε σε έναν τυχαίο έλεγχο των γερμανικών αρχών…

Η Λόρα εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 από την Πάτρα και πολύ σύντομα οι έρευνες «έδειχναν» τη Γερμανία ως τον πιθανότερο προορισμό της 16χρονης, που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν οι Γερμανοί αστυνομικοί βρήκαν την Λόρα σε ένα τυχαίο έλεγχο και οι αρχές κατάλαβαν ότι επρόκειτο για το 16χρονο κορίτσι, της είπαν να τους ακολουθήσει. Την οδήγησαν σε δομή ανηλίκων στο Βερολίνο, όπου παραμένει για να υποβληθεί σε εξετάσεις από γιατρό αλλά και από ψυχίατρο.

Ο πατέρας της εδώ και τρεις εβδομάδες βρίσκεται στη Γερμανία αλλά ακόμα δεν έχει δει την 16χρονη. Οι πληροφορίες λένε ότι όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση, θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

1,5 μήνα εξαφανισμένη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2/26) από τις γερμανικές αρχές για τον εντοπισμό της ανήλικης ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον τόπο αλλά και με ποιους ήταν μαζί η 16χρονη, όλο αυτό το διάστημα.

«Έχω την πληροφορία ότι βρήκαν την Λορα. Για την ώρα δεν έχω μιλήσει μαζί της, αλλά ούτε την έχω δει» είπε νωρίτερα στο newsit.gr ο πατέρας της 16χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 16χρονη θα παραμείνει στη δομή φιλοξενίας ανηλίκων για τις επόμενες ημέρες έως ότου αποφασίσουν οι αρμόδιες αρχές για τις επόμενες κινήσεις τους. Θα ερευνηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αν είναι κατάλληλο το περιβάλλον για την επιστροφή της.

Το χρονικό των ερευνών

Από την πρώτη στιγμή, οι έρευνες για την 16χρονη στην Ελλάδα ήταν εντατικές ενώ οι διωκτικές αρχές, λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της εκτίμησαν ότι ίσως είχε ταξιδέψει στη Γερμανία όπου είχε μεγαλώσει, πριν μετακομίσει μαζί στην Ελλάδα. Η ΕΛ.ΑΣ. αμέσως ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες, τις λίστες με τους επιβάτες για να διαπιστώσει αν όντως το κορίτσι είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εταιρεία με την οποία είχε όντως ταξιδέψει η 16χρονη, άργησε πολύ να απαντήσει στο αίτημα των ελληνικών αρχών για το αν η Λόρα είχε επιβιβαστεί σε κάποιο από τα αεροπλάνα της. Τελικά, αν και καθυστερημένη, ήρθε θετική απάντηση.

Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, είχε εντοπιστεί σήμα από το κινητό τηλέφωνο της 16χρονης, στο Βερολίνο. Από εκείνη τη στιγμή, είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του παιδιού, που όπως επιβεβαιώνεται σήμερα, βρισκόταν όντως στη Γερμανία…