Σε τροχιά πέντε νέοι ελληνικοί μικροδορυφόροι – Ενισχύεται το εγχώριο διαστημικό αποτύπωμα

Ακόμη πέντε ελληνικοί μικροδορυφόροι τέθηκαν σε τροχιά γύρω από τη Γη τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στο σύγχρονο διαστημικό και τεχνολογικό οικοσύστημα.

Πρόκειται για πέντε πειραματικούς μικροδορυφόρους (κυβοδορυφόρους) τεχνολογικής επίδειξης, οι οποίοι τέθηκαν σε τροχιά γύρω από την Γη στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» και αναμένεται να δοκιμάσουν καινοτόμες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικούς φορείς.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 14:02 ώρα Ελλάδας από τη διαστημική βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-16.

Οι δορυφόροι ενσωματώθηκαν στον πύραυλο μέσω των εταιρειών Exolaunch και D-ORBIT, με την επιτυχημένη τοποθέτησή τους σε τροχιά να αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση του εθνικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών.

Μεταξύ των δορυφόρων που εκτοξεύθηκαν περιλαμβάνονται οι ERMIS-1 και ERMIS-2, οι οποίοι αναπτύχθηκαν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την OQ Hellas και άλλους εθνικούς φορείς.

Στόχος τους είναι η επίδειξη τεχνολογιών που σχετίζονται με ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες και εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων από το διάστημα.

Παράλληλα, εκτοξεύθηκαν οι μικροδορυφόροι ERMIS-3, PeakSat και Optisat, οι οποίοι αναπτύχθηκαν από το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την εταιρεία Planetek αντίστοιχα.

Οι συγκεκριμένες αποστολές εστιάζουν στην ανάπτυξη εφαρμογών οπτικής δορυφορικής συνδεσιμότητας και στη διασύνδεσή τους με επίγειους σταθμούς βάσης, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία αναβάθμισης σε συνεργασία με τα εθνικά αστεροσκοπεία.

Οι νέοι δορυφόροι εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σύνολο έντεκα πειραματικών κυβοδορυφόρων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος, με στόχο τη δημιουργία τεχνογνωσίας και την ενίσχυση των δυνατοτήτων της χώρας σε κρίσιμους τομείς όπως οι επικοινωνίες, η χαρτογράφηση, η ναυσιπλοΐα, η γεωργία ακριβείας και η διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ εξελίσσεται σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε ότι η εκτόξευση επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία της χώρας στη νέα ψηφιακή και διαστημική εποχή, επισημαίνοντας ότι η επένδυση στη γνώση, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό στοχεύει στο να καταστήσει την Ελλάδα παραγωγό τεχνολογικών λύσεων με διεθνή απήχηση.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για την εγχώρια βιομηχανία και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες.

«Η σημερινή εκτόξευση πέντε ακόμη ελληνικών μικροδορυφόρων επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία της χώρας μας στη νέα ψηφιακή και διαστημική εποχή. Επενδύουμε συστηματικά στη γνώση, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό μας, ώστε η Ελλάδα να μην είναι απλός χρήστης τεχνολογίας, αλλά παραγωγός λύσεων με διεθνή απήχηση.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων αποτελεί στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης, ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανία, τη συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων και δημιουργώντας νέες, ποιοτικές ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες.

Με σχέδιο, συνέπεια και εξωστρέφεια, χτίζουμε ένα ισχυρό διαστημικό οικοσύστημα που υπηρετεί την οικονομία, την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την καθημερινότητα των πολιτών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα μας.

Κάθε νέα εκτόξευση φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά σε ένα μέλλον όπου η γνώση και η καινοτομία χαράσσουν τη δική μας τροχιά», είπε ο κ. Παπαστεργίου.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράντζαλος, σημείωσε ότι η επιτυχία της αποστολής αποτελεί αποτέλεσμα στοχευμένης επένδυσης στις ελληνικές τεχνολογικές δυνατότητες και στο ανθρώπινο δυναμικό, τονίζοντας ότι το ευρύτερο εθνικό διαστημικό πρόγραμμα θέτει τις βάσεις για μια νέα αναπτυξιακή προοπτική, με τη χώρα να επιδιώκει ρόλο παραγωγού και εξαγωγέα τεχνογνωσίας στον τομέα της αεροδιαστημικής.

«Η σημερινή επιτυχία είναι αποτέλεσμα συνειδητής επένδυσης στο ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και στις εγχώριες τεχνολογικές ικανότητες και ανάπτυξης αυτών. Με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, ενισχύουμε προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της εθνικής διαστημικής βιομηχανίας.

Υπενθυμίζουμε ότι το ευρύτερο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα, μέρος του οποίου αποτελούν και αυτοί οι πέντε κυβοδορυφόροι, θέτει τα θεμέλια για μια νέα εποχή και νέα σχετικά προγράμματα αιχμής, όπου η Ελλάδα δεν θα είναι απλός χρήστης, αλλά παραγωγός και εξαγωγέας τεχνογνωσίας στο πεδίο της Αεροδιαστημικής», τόνισε ο κ. Καράντζαλος.