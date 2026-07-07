Σε τροχιά ο μικροδορυφόρος Hyperion GR-1: Η Ελλάδα εισέρχεται στην εποχή της εθνικής δορυφορικής γεωπαρατήρησης

Με την επιτυχή εκτόξευση του μικροδορυφόρου Hyperion GR-1 από το Cape Canaveral της Φλόριντα, η Ελλάδα πραγματοποιεί ένα βήμα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια παρέμενε περισσότερο στρατηγική επιδίωξη παρά επιχειρησιακή δυνατότητα: την απόκτηση εθνικής ικανότητας οπτικής παρατήρησης της Γης από το διάστημα.

Ο Hyperion GR-1, ο οποίος τέθηκε σε τροχιά με πύραυλο της SpaceX, αποτελεί τον πρώτο από επτά οπτικούς μικροδορυφόρους που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων.

Αν και το ελληνικό Δημόσιο αξιοποιεί εδώ και χρόνια δορυφορικά δεδομένα μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, η λειτουργία ενός εθνικού συστήματος γεωπαρατήρησης μεταβάλλει ουσιαστικά το επίπεδο αυτονομίας της χώρας ως προς τη συλλογή, τη διαχείριση και την αξιοποίηση γεωχωρικών πληροφοριών.

Η σημασία της εξέλιξης δεν περιορίζεται στην τεχνολογική πρόοδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα φυσικών καταστροφών, ενώ η ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, η επιτήρηση των θαλασσίων ζωνών και η διαχείριση των συνόρων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα, η δυνατότητα παραγωγής εθνικών δορυφορικών δεδομένων αποκτά ιδιαίτερη επιχειρησιακή και γεωστρατηγική αξία.

Από τα ευρωπαϊκά δεδομένα στις εθνικές δυνατότητες

Η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα, αξιοποιώντας κυρίως τα δεδομένα του προγράμματος Copernicus και των δορυφόρων Sentinel του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά ακολουθούν συγκεκριμένους κύκλους λήψης και εξυπηρετούν το σύνολο των κρατών-μελών.

Με την ανάπτυξη του ελληνικού αστερισμού μικροδορυφόρων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να προγραμματίζουν στοχευμένες λήψεις ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας, μειώνοντας τον χρόνο απόκτησης κρίσιμων εικόνων και επιτρέποντας ταχύτερη ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά.

Ο Hyperion GR-1 διαθέτει δυνατότητα λήψης πολυφασματικών εικόνων ανάλυσης έως 90 εκατοστών, επίπεδο που επιτρέπει την αναγνώριση μεγάλου εύρους ανθρωπογενών και φυσικών μεταβολών.

Παράλληλα, ενσωματώνει δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη ήδη πάνω στον δορυφόρο (edge AI), καθώς και δορυφορικές ζεύξεις (inter-satellite links), οι οποίες επιτρέπουν τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ δορυφόρων πριν από την αποστολή τους στους επίγειους σταθμούς, μειώνοντας τον χρόνο διάθεσης κρίσιμων πληροφοριών.

Η αρχιτεκτονική αυτή αντανακλά τη διεθνή τάση μετάβασης από τους μεγάλους, ιδιαίτερα δαπανηρούς δορυφόρους σε αστερισμούς μικρότερων διαστημικών συστημάτων που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, υψηλότερη συχνότητα παρατηρήσεων και χαμηλότερο κόστος ανάπτυξης.

Εφαρμογές με άμεσο επιχειρησιακό αποτύπωμα

Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων του Hyperion GR-1 θα διοχετεύεται στον υπό ανάπτυξη Κυβερνητικό Κόμβο Γεωπαρατήρησης, ο οποίος σχεδιάζεται ως ενιαία πλατφόρμα αξιοποίησης δορυφορικών πληροφοριών από τη Δημόσια Διοίκηση.

Στην πράξη, οι εφαρμογές εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων πολιτικών.

Για την Πολιτική Προστασία, ο δορυφόρος θα μπορεί να συνεισφέρει στην ταχύτερη χαρτογράφηση πυρκαγιών, πλημμυρών και κατολισθήσεων, αλλά και στην αποτίμηση των ζημιών αμέσως μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στον περιβαλλοντικό τομέα, τα δεδομένα θα αξιοποιούνται για την παρακολούθηση δασικών εκτάσεων, υδάτινων πόρων, προστατευόμενων περιοχών και μεταβολών στη χρήση γης.

Στον πρωτογενή τομέα, η πολυφασματική απεικόνιση επιτρέπει την παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών, της υδατικής καταπόνησης και της παραγωγικότητας, διευκολύνοντας εφαρμογές γεωργίας ακριβείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση του συστήματος στη θαλάσσια επιτήρηση. Η δυνατότητα παρακολούθησης πλοίων, εντοπισμού πιθανών περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και υποστήριξης της επιτήρησης της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αποκτά αυξανόμενη σημασία σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης μπορούν να αξιοποιηθούν στην παρακολούθηση μεγάλων δημόσιων έργων, στην καταγραφή αυθαίρετης δόμησης και στη διαχείριση κρίσιμων ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών.

Εγχώρια προστιθέμενη αξία

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη του προγράμματος.

Ο Hyperion GR-1 είναι ο πρώτος από τους επτά μικροδορυφόρους που κατασκευάζονται από την Open Cosmos Aegean, θυγατρική της βρετανικής Open Cosmos με εγκαταστάσεις στην Παλλήνη. Στο έργο συμμετέχουν Έλληνες μηχανικοί και ελληνικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, ενισχύοντας ένα οικοσύστημα που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνταν κυρίως ως υπεργολάβος σε ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα.

Η ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας θεωρείται κρίσιμο στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δημιουργία ανταγωνιστικής διαστημικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των μικροδορυφόρων.

Η επόμενη ημέρα

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με τη σημερινή εκτόξευση η Ελλάδα διαθέτει πλέον 18 μικροδορυφόρους σε τροχιά, ενώ η κυβέρνηση έχει ήδη παρουσιάσει το πρόγραμμα HELLAS-SPACE 2.0, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει τη δεύτερη φάση της εθνικής διαστημικής στρατηγικής.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισε την εκτόξευση «νέα εποχή για τη χώρα», σημειώνοντας ότι ο Hyperion GR-1 θα επιτρέψει την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων για την προστασία των δασών και των θαλάσσιων περιοχών, τη γεωργία ακριβείας, τη χαρτογράφηση της δόμησης και την ταχύτερη λήψη αποφάσεων σε περιόδους κρίσεων.

«Η εκτόξευση του Hyperion GR-1 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη χώρα μας. Αποκτούμε ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο που θα μας επιτρέπει να αξιοποιούμε δορυφορικά δεδομένα προς όφελος των πολιτών: να προστατεύουμε τα δάση και τις θαλάσσιες περιοχές μας, να στηρίζουμε τη γεωργία ακριβείας, να χαρτογραφούμε την εντός και εκτός σχεδίου δόμηση και να λαμβάνουμε ταχύτερες αποφάσεις σε περιόδους κρίσεων», δήλωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εκτόξευση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού, με στόχο –όπως ανέφερε– «η τεχνολογία να κάνει το κράτος πιο αποτελεσματικό, τη χώρα πιο ανθεκτική και την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη».

Πέρα όμως από τον συμβολισμό της πρώτης εκτόξευσης, η πραγματική επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί τα επόμενα χρόνια: από το κατά πόσο οι δορυφορικές δυνατότητες θα ενσωματωθούν στην καθημερινή λειτουργία του κράτους και θα μετατραπούν από τεχνολογικό επίτευγμα σε εργαλείο δημόσιας πολιτικής, με μετρήσιμο αντίκτυπο στην πολιτική προστασία, την οικονομία και την εθνική ασφάλεια.