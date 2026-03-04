Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου στην Κορινθία – Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία

Πολλά σημεία της ακτής, έχουν ανοίξει στα δύο όπως φαίνεται στις εικόνες του KorinthosTv, γεγονός που οδήγησε στο να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου, στην Κορινθία.

Οι ζημιές που προκάλεσαν τα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών στην Κορινθία είναι μεγάλες και όπως βλέπετε, εντοπίζονται κυρίως στο παραλιακό μέτωπο.

Η απόφαση αφορά χρονικό διάστημα τριών μηνών και δημιουργεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να προχωρήσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, χωρίς τις συνήθεις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Πρόκειται για μια κρίσιμη εξέλιξη που επιτρέπει ταχύτερες παρεμβάσεις σε υποδομές, οδικό δίκτυο, παραλιακές ζώνες και σημεία που έχουν πληγεί.

Ήδη ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Ευάγγελος Παπαϊωάννου, βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης της κατάλληλης χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν οι παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, ευχαρίστησε θερμά τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, ο οποίος εξέδωσε τη σχετική απόφαση μέσα σε λίγες ώρες, αναγνωρίζοντας το μέγεθος και τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος.