Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες λόγω λειψυδρίας ο Πόρος

Σοβαρά προβλήματα επάρκειας στους υδάτινους πόρους έχει στην «καρδιά» του καλοκαιριού ο Πόρος. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας κηρύσσεται το νησί του Αργοσαρωνικού για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απόφαση, με την οποία ο Πόρος κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών.

Η απόφαση ενεργοποιεί το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται για περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επάρκειας υδατικών πόρων, δίνοντας τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν με ταχύτερες διαδικασίες στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της υδροδότησης του νησιού.