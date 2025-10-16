Σε εξέλιξη φοιτητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – Κλειστές Πανεπιστημίου και Σταδίου

Σε πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση τη Βουλή βρίσκονται από το μεσημέρι της Πέμπτης (16.10.2025) οι φοιτητές, μετά τη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν νωρίτερα στα Προπύλαια για το συλλαλητήριο.

Το συλλαλητήριο στο οποίο συμμετέχουν πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι, κινείται με παλμό στο κέντρο της Αθήνας, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα.

Οι φοιτητές αντιδρούν στις διαγραφές από τα ΑΕΙ, στα σχέδια για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο που προωθείται για τα Πανεπιστήμια.

Ανάλογες φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Λόγω του συλλαλητηρίου κλειστές είναι αυτή την ώρα οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου.