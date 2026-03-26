Σεξουαλική επίθεση του «δράκου του Περιστερίου» σε δύο γυναίκες: Βίντεο – ντοκουμέντο

Ο εφιάλτης ζωντανεύει ξανά στο Περιστέρι. Ένας άνδρας επιτίθεται σεξουαλικά σε γυναίκες που περπατούν στο δρόμο, ακόμη και μέρα μεσημέρι.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το MEGA, καταγράφεται ο άνδρας που επιτέθηκε σε 24χρονη. Στο κέντρο του Περιστερίου, κατέβασε το παντελόνι του και κυνήγησε την κοπέλα που είχε βγει βόλτα με την μητέρα του συντρόφου της.

«Βλέπουμε έναν κύριο μελαμψό να μας κοιτάει πάρα πολύ έντονα. Εκείνη την στιγμή αγχώθηκα και καθώς προχωρούσαμε είχα συνεχώς το βλέμμα στραμμένο πίσω μου γιατί λέω δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του», περιέγραψε το θύμα της επίθεσης.

Οι δύο γυναίκες επέστρεφαν σπίτι ύστερα από καφέ. Ήταν λίγο μετά τις τέσσερις το μεσημέρι. Ξαφνικά είδαν τον άνδρα να τις ακολουθεί και να προβαίνει σε απειλητικές κινήσεις. «Αρχίσαμε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα και ξαφνικά βλέπω ότι κατεβάζει το παντελόνι του κατεβάζει το εσώρουχο του και αρχίζει να κάνει πολύ άσεμνες κινήσεις και να πηγαίνει ακόμα πιο γρήγορα προς το μέρος μας», περιέγραψε το θύμα.

Η κοπέλα τρομοκρατημένη άρχισε να φωνάζει σε βοήθεια και κάλεσε την αστυνομία. Ο δράστης κρύφτηκε σε μια πολυκατοικία.

«Φόβος και ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει, ότι μπορεί να είσαι τυχερός, αλλά επειδή έχουμε ακούσει και τόσα πράγματα μπορεί και να μην είσαι, και με το που βλέπεις και την απάθεια του κόσμου, καταλαβαίνεις ό,τι κάνεις μόνος σου».

Η 24χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία ωστόσο ο δράστης εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Όπως λέει η κοπέλα, ο πατέρας της είδε τον άνδρα κοντά στον Κολωνό. Εκεί, άλλη γυναίκα κατήγγειλε πως δέχθηκε επίθεση από κάποιον με τα ίδια χαρακτηριστικά.

«Είχα βγάλει βόλτα το σκυλάκι μου και με είδε και έβγαλε τα γεννητικά του όργανα, παγώνω».

Μόλις μερικούς μήνες πριν, στην ίδια περιοχή, 34χρονος είχε γίνει φόβος και τρόμος για τις γυναίκες επιχειρώντας σεξουαλικές επιθέσεις. Τελικά συνελήφθη και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση.