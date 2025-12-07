Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα: «Γνωστή φωλιά δονήσεων» λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (6/12) στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 24.3 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του 6 χιλιόμετρα Δυτικά Νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν επτά χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε αισθητός σε Κόρινθο, Πάτρα, Δημητσάνα και τις γύρω περιοχές της Πελοποννησου αλλά και στην Αττική.

Λίγη ώρα αργότερα, σεισμός της τάξης των 2,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συνέβη στην περιοχή, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, να μην προκαλούν ανησυχία.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, με ανάρτησή του, φαίνεται να είναι καθησυχαστικός για τις σεισμικές δονήσεις καθώς όπως αναφέρει, «Εκεί υπάρχει γνωστή φωλιά σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές και τραυματισμούς.