Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου – Αισθητός στην Αττική

Ο σεισμός ανοιχτά της Σκύρου έγινε στις 23.04 και σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε μέγεθος 4,6 ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού, που ήταν υποθαλάσσιος εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα ανοιχτά της Σκύρου και 40 χιλιόμετρα από την Κύμη.

Το εστιακό βάθος ήταν 16,6 χιλιόμετρα και η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Αττική.

«Σε πρώτο επίπεδο, ο σεισμός δε μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί αυτή η περιοχή δίνει σεισμούς» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας.

Ο Δήμαρχος της Σκύρου είπε στο eviaonline ότι ο σεισμός δεν προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.