Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία, κοντά στη Νεστάνη το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αρκαδία τρία λεπτά πριν από τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης (17.02.2026), σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός στην Αρκαδία έχει επίκεντρο την περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση επτά χιλιομέτρων βόρεια – βορειοανατολικά της Νεστάνης.

Σύμφωνα με το arcadiaportal.gr, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Τρίπολη και στη βόρεια Κυνουρία.

Δεν έχουν αναφερθεί τυχόν τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εκτιμάται στα 51,5 χιλιόμετρα.

Πηγή newsit.gr

