Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία, κοντά στη Νεστάνη το επίκεντρο, αισθητός και στην Αθήνα

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αρκαδία τρία λεπτά πριν από τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης (17.02.2026), σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός στην Αρκαδία έχει επίκεντρο την περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση επτά χιλιομέτρων βόρεια – βορειοανατολικά της Νεστάνης.

Δεν έχουν αναφερθεί τυχόν τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το arcadiaportal.gr, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Τρίπολη και στη βόρεια Κυνουρία.

Επίσης, ο σεισμός έγινε αισθητός σε Άργος, Ναύπλιο, Κιάτο, Εξαμίλια, Βραχάτι, Κόρινθο, Λουτρά Ωραίας Ελένης, Λουτράκι, Ακράτα, Αίγιο, Αίγινα, Ιτέα, Λιβαδειά, Αράχωβα, Πύργο και σε περιοχές της Αθήνας, όπως αναφέρει το kalimera-arkadia.gr

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εκτιμάται στα 51,5 χιλιόμετρα.

Καθησυχαστικός εμφανίζεται σε ανάρτησή του στο Facebook ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος

 

«Επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,6 πλησίον της Νεστάνης, δυτικά του Άργους. Ελαφρά αισθητός και στην Αττική. Προς το παρόν δεν διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο».

Πηγή newsit.gr

