Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Αισθητός στις γύρω περιοχές

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στα Ιωάννινα το βράδυ της Δευτέρας 28 Ιουλίου και έγινε αισθητός και στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:10 και είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Ιωάννινα και είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς.

Δύο μικρότερες σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν αμέσως μετά τον σεισμό των 4,5 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 23:10 το βράδυ της Τρίτης, βορειοδυτικά των Ιωαννίνων.

Η πρώτη σημειώθηκε στις 23:15, είχε μέγεθος 2 Ρίχτερ και επίκεντρο 21,9 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, με εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων.

Η δεύτερη καταγράφηκε στις 23:20, είχε μέγεθος 1,9 Ρίχτερ και επίκεντρο 14,6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, επίσης με εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων.