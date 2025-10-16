Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης – Κοντά στη Σητεία το επίκεντρο

Με σεισμό ξύπνησαν το πρωί της Πέμπτης (16.10.2025) οι κάτοικοι του νομού Λασιθίου στην Κρήτη.

Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 7:20 είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στις ακτές της ανατολικής Κρήτης.

Το επίκεντρο του σεισμού σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εντοπίζεται στα 24 χλμ. νότια – νοτιοανατολικά της Ζάκρου.

To εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 7,1 χλμ., ενώ δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές.