Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Έγινε ιδιαίτερα αισθητός

Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026) στα Ιωάννινα αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Ο σεισμός στα Ιωάννινα ήταν επιφανειακός γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα αισθητό στην περιοχή. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται έξι χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 16,6 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμη Λέκκα που μίλησε στην ΕΡΤ η δόνηση εντάσσεται στη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων στην περιοχή.