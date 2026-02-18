Ελλάδα

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Λακωνία, ανοιχτά της Βάθειας το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Λακωνία αργά το απόγευμα της Τετάρτης (18.08.2026). Στη θάλασσα κοντά στη Βάθεια εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Ο σεισμός των 3,6 R στη Λακωνία καταγράφηκε από τους παλμογράφους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στις 19:24 της Τετάρτης.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε απόσταση 24 χιλιομέτρων νότια – νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.

Στα 8,4 χιλιόμετρα υπολογίζεται το εστιακό βάθος.

Πηγή newsit.gr

