Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Κάσο λίγη ώρα μετά τα 3,2 – Στα 48 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Νέος σεισμός σημειώθηκε με διαφορά λίγης ώρας την Τετάρτη (04.02.2026) στην Κάσο. Μετά τη δόνηση των 3,2 βαθμών ακολούθησε άλλη μεγέθους 3,4 Ρίχτερ.

Ο σεισμός των 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κάσο καταγράφηκε στις 7:06 το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση έχει επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα 45 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του νησιού.

Στα 48 χιλιόμετρα εκτιμάται το εστιακό βάθος του σεισμού.

Πηγή newsit.gr

