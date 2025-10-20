Σεισμός 3,3 Ρίχτερ κοντά στη Γαύδο – 5,9 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νότια από τη Γαύδο στις 5:38 το απόγευμα της Δευτέρας (20.10.2025), σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3,3 Ρίχτερ κοντά στη Γαύδο προέρχεται από τη θαλάσσια περιοχή που απέχει 29 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του ακριτικού νησιού.

Στα 5,9 χιλιόμετρα βρίσκεται το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης.