Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία, κοντά στη Λεπτοκαρυά το επίκεντρο

Δεν έχει σταματήσει να «κουνιέται» η γη στη Θεσπρωτία, μετά τα 5,3 της 8ης Μαρτίου. Νέος σεισμός, αυτή τη φορά της τάξης των 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητός το βράδυ της Δευτέρας (09.03.2026).

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3,1 R έχει επίκεντρο την περιοχή που απέχει 12 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρυάς στη Θεσπρωτία.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 12,3 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός καταγράφηκε από τους παλμογράφους στις 8:31 μ.μ. της Δευτέρας.