Σεισμός στο Λασίθι μεγέθους 3,6 Ρίχτερ

ΕΦΑΡΜOΓΗ
Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21.10.2025) στο Λασίθι, στην Κρήτη.
Περισσότερα σε λίγο…
Πηγή newsit.gr
Το αφιέρωμα της εφ. Κόσμος στον τουρισμό της Θεσσαλίας και σε ψηφιακή μορφή
«Είχε επιστρέψει στο σπίτι πριν τέσσερις ημέρες», λεει στο newsit.gr…
Η Novibet ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ονοματοδοσία του γηπέδου που…
Με σταθερά βήματα οι Ένοπλες Δυνάμεις μετεξελίσσονται και προσθέτουν στο…
Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο που απεικονίζει τη Δέσποινα Βανδή…