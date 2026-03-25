Σεισμός στο Άγιο Όρος: Η στιγμή που τα 4,9 ρίχτερ «χτυπούν» τις Καρυές

Τα ρολόγια έδειχναν 21.08 το βράδυ της 25ης Μαρτίου, όταν έγινε ο σεισμός μεγέθους 4,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη Θεσσαλονίκη.

Στις εικόνες που δημοσιεύει το voria.gr φαίνεται η στιγμή που τα ρίχτερ χτυπούν τις Καρυές ενώ έντονος ήταν και ο ήχος του σεισμού.

Αν και δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα του σεισμολόγους, οι άνθρωποι στο Άγιο Όρος αναστατώθηκαν πολύ από το σεισμό.

Μετά τον πρώτο σεισμό, η γη δεν σταμάτησε να τρέμει από μετασεισμούς μικρότερου μεγέθους.

Όπως είπε στην ΕΡΤ ο Ευθύμιος Λέκκας: «Ο σεισμός είναι στην ίδια περιοχή που είχαμε παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα που τελείωσε μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο. Χωρίς να έχουμε καμία ένδειξη ότι θα έχουμε συνέχεια της δραστηριότητας, έγινε τώρα ο σεισμός των 4,9 ρίχτερ. Θέλει προσοχή. Παρατηρούμε το φαινόμενο, θεωρώ ότι η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μία ευρύτατη περιοχή».