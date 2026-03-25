Σεισμός στο Άγιο Όρος: Η στιγμή που τα 4,9 ρίχτερ «χτυπούν» τις Καρυές – Εικόνες με τις ρωγμές

Τα ρολόγια έδειχναν 21.08 το βράδυ της 25ης Μαρτίου, όταν έγινε ο σεισμός μεγέθους 4,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη Θεσσαλονίκη.

Στις εικόνες που δημοσιεύει το voria.gr φαίνεται η στιγμή που τα ρίχτερ χτυπούν τις Καρυές ενώ έντονος ήταν και ο ήχος του σεισμού.

Αν και δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα του σεισμολόγους, οι άνθρωποι στο Άγιο Όρος αναστατώθηκαν πολύ από το σεισμό.

Μετά τον πρώτο σεισμό, η γη δεν σταμάτησε να τρέμει από μετασεισμούς μικρότερου μεγέθους.

Οι πρώτες εικόνες από το Άγιο Όρος, δείχνουν ρωγμές που σχηματίστηκαν στον τρούλο του Ναού του Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου στις Καρυές, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου:

Όπως είπε στην ΕΡΤ ο Ευθύμιος Λέκκας: «Ο σεισμός είναι στην ίδια περιοχή που είχαμε παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα που τελείωσε μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο. Χωρίς να έχουμε καμία ένδειξη ότι θα έχουμε συνέχεια της δραστηριότητας, έγινε τώρα ο σεισμός των 4,9 ρίχτερ. Θέλει προσοχή. Παρατηρούμε το φαινόμενο, θεωρώ ότι η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μία ευρύτατη περιοχή».