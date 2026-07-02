Σεισμός στην Κάρπαθο μεγέθους 5,2 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 14:06 και είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Ιουνίου είχε σημειωθεί και πάλι σεισμική δόνηση στην Κάρπαθο, μεγέθους 5 Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 7χλμ νότια της Καρπάθου και εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα.