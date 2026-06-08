Σεισμός στην Εύβοια: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές – Τα 5,2 Ρίχτερ ενδέχεται να είναι ο κύριος, αναφέρει το ΕΚΠΑ

Οι τέσσερις σεισμοί και το μπαράζ των 110 μετασεισμών που έπληξαν την Βόρεια Εύβοια με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια και περιουσίες στις περιοχές του Προκοπίου και της Δαφνούσσας. Από το πρωί της Δευτέρας (08.06.2026) βρίσκονται κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψίες και να καταγράψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα.

Παράλληλα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή καταγραφή των επιπτώσεων από τον σεισμό και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και κατοίκων στη Βόρεια Εύβοια.

«Χθες, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι επιστημονικοί φορείς παρακολουθούσαν συνεχώς το φαινόμενο και αξιολογούσαν τα δεδομένα που προέκυπταν. Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με πιο σαφή εικόνα των επιπτώσεων, τα κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και καταγράφουν συστηματικά τις ζημιές που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος και προσέθεσε ότι σε στενή συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια, προχωρούν «με ταχύτητα στις απαραίτητες αυτοψίες, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η αποτύπωση των επιπτώσεων και να ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες στήριξης των πληγέντων συμπολιτών μας».

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από το ΕΚΠΑ

Τη «χαρτογράφηση» της σεισμικής δραστηριότητας στην Κεντρική Εύβοια πραγματοποιηθεί το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του φαινομένου.

Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο σημείωσε ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια «ενδέχεται να αποτελεί τον κύριο σεισμό», καθώς επίσης και ότι, με βάση την ανάπτυξη των επικέντρων διαπιστώθηκε ότι «έχουν δραστηριοποιηθεί εσωτερικά ρήγματα της Λεκάνης του Προκοπίου, τα οποία έχουν περιορισμένη δυναμικότητα. Αντίθετα τα εξωτερικά ρήγματα του Βόρειου Ευβοϊκού που έχουν μεγαλύτερη δυναμικότητα παραμένουν αδρανή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Οι σεισμοί και τα επίκεντρα

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 7 Ιουνίου 2026, (12:58:46 τοπική ώρα) εκδηλώθηκε σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών Ρίχτερ, με επίκεντρο 28 χλμ. βόρεια-βορειοδυτικά της Χαλκίδας, νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας, σε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Περίπου τέσσερα λεπτά αργότερα (13:02:48 τοπική ώρα), εκδηλώθηκε δεύτερος σεισμός, μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στην ίδια περίπου περιοχή, σε εστιακό βάθος 8 χλμ. Σύμφωνα με το Εργαστήριο, ο δεύτερος σεισμός χαρακτηρίζεται ισχυρός, καθώς μέγιστή του ένταση εκτιμήθηκε περίπου στο επίπεδο VI της Ευρωπαϊκής Μακροσεισμικής Κλίμακας, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική (ασθενής-μέτρια δόνηση), με εκτιμώμενες εντάσεις περίπου III-IV.

Όπως επισημαίνεται, η μέχρι στιγμής εξέλιξη του φαινομένου δείχνει ότι ο δεύτερος σεισμός «ενδέχεται να αποτελεί τον κύριο σεισμό της ακολουθίας, η οποία συνοδεύεται από σημαντικό αριθμό μετασεισμών». Ωστόσο, τονίζεται ότι η επιστημονική παρακολούθηση συνεχίζεται και απαιτείται η συλλογή επιπλέον δεδομένων τις επόμενες ημέρες για την ασφαλέστερη αξιολόγηση της εξέλιξης του φαινομένου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά το διάστημα μεταξύ των δύο προαναφερθέντων σεισμών, καταγράφηκε άλλος ένας σεισμός, μεγέθους 4,3 (13:00:28 τοπική ώρα) στον ίδιο εστιακό χώρο.

Το Εργαστήριο εντόπισε έως χθες, Κυριακή στις 18:45 συνολικά 31 μετασεισμούς, τα μεγέθη των οποίων κυμάνθηκαν από 2,0 έως 3,6.

«Με βάση την ανάπτυξη των επικέντρων διαπιστώθηκε ότι έχουν δραστηριοποιηθεί εσωτερικά ρήγματα της Λεκάνης του Προκοπίου, τα οποία έχουν περιορισμένη δυναμικότητα. Αντίθετα τα εξωτερικά ρήγματα του Βόρειου Ευβοϊκού που έχουν μεγαλύτερη δυναμικότητα παραμένουν αδρανή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα

Όπως τονίζεται από το Εργαστήριο, η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας έχει παρουσιάσει και κατά τα προηγούμενα χρόνια σεισμική δραστηριότητα, με σεισμούς παρόμοιου μεγέθους, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, «επιβεβαιώνει τη διαχρονική σεισμικότητα της ζώνης».

Πιο συγκεκριμένα, στις 4 Ιανουαρίου 2023 είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 4,3 με επίκεντρο ανατολικά από τις Μαρκάτες, και στις 3 Νοεμβρίου 2023 εκδηλώθηκε σεισμός 5,2 δυτικότερα, κοντά στο Προκόπι. Στην ίδια περιοχή σημειώθηκαν επίσης τρεις σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 4,2 και 4,6 τον Μάιο του 2025, με επίκεντρα κοντά στο Προκόπι.

Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, με Διευθυντή τον καθηγητή Γεώργιο Καβύρη, Μέλος της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων του ΕΚΠΑ, συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας και παρουσιάζει τη σεισμικότητα του Ελλαδικού χώρου σε πραγματικό χρόνο από καταγραφές του Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων (ΕΕΔΣ), στη διεύθυνση: www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/recent_gr.html .

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ διαθέτει το πυκνότερο δίκτυο ενεργών σεισμολογικών σταθμών στην Εύβοια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ακριβή και άμεση καταγραφή της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Συγκεκριμένα, το ΕΣ-ΕΚΠΑ έχει εγκαταστήσει σεισμολογικούς σταθμούς στις περιοχές Μαρκάτες (HA.MRKA), Ψαχνά (HA.PSAH), Ερέτρια (HA.ERTR), Ελαιοχώρι (HA.ELEO) και Κάρυστο (HA.KARY), ενώ έχει εγκαταστήσει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ρουρ – Μπόχουμ (Γερμανία), τον προσωρινό σταθμό 1Y.GR23 στις Ροβιές, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος AdriaArray.