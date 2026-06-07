Σεισμός στην Εύβοια: Κατολίσθηση στο όρος Καντήλι μετά τα 5,2 Ρίχτερ

Κατολίσθηση σημειώθηκε στο όρος Καντήλι της βόρειας Εύβοιας μετά τον σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την περιοχή.

Το νησί ταρακουνήθηκε σήμερα Κυριακή (07.06.2026) από πολλούς σεισμούς με τους μεγαλύτερους να είναι 4,3, 4,8 και 5,2 Ρίχτερ από τους οποίους, έπαθαν ζημιές σπίτια και κτίρια με την κατάσταση να είναι δυσκολότερη στην Δαφνούσα και Προκόπι, όπου οι μαρτυρίες των κατοίκων για το χτύπημα του εγκέλαδου, συγκλονίζουν.

Η τελευταία και ισχυρότερη δόνηση είχε σαν αποτέλεσμα την αποκόλληση βράχων και χωμάτων από πλαγιές του βουνού, με το φαινόμενο να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media.

@athe13ns Κατολίσθηση τη στιγμή των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια/Landslide at the moment of the 5.3-magnitude earthquake in Evia #earthquake #landslide #viral πρωτότυπος ήχος – Athens

Από την απέναντι ακτή της Βοιωτίας, έγινε άμεσα ορατή η κατολίσθηση και το σύννεφο σκόνης στην ευρύτερη περιοχή στο Καντήλι, αναφέρει το eviaportal.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή.