Σεισμοί στη Δυτική Ελλάδα: «Μπορεί να είναι προσεισμοί» λέει ο Κώστας Παπαζάχος – Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα, το τελευταίο 24ωρο δέχεται απανωτές σεισμικές δονήσεις με τελευταία στην Κεφαλονιά μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στη 1:31 τα ξημερώματα του Σαββάτου (21.03.2026). Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματισμούς ή σοβαρές υλικές ζημιές από τον σεισμό.

Στην Ήπειρο χθες (20.03.2026) στη Θεσπρωτία και στα Ιωάννινα έγιναν τρεις σεισμοί. Ο πρώτος σημειώθηκε στις 11.05 το πρωί είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ με το επίκεντρό του να είναι 10 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων πολύ κοντά και στη Θεσπρωτία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 20,3 χιλιόμετρα. Η δόνηση είχε διάρκεια, περιλάμβανε βουή και έγινε πολύ αισθητή σε περιοχές της Ηπείρου, αλλά και του Ιονίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός έγινε σε απόσταση 322 χλμ. ΒΔ των Αθηνών.

Ακολούθησε στις 11.40 σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα σύνορα Θεσπρωτίας – Ιωαννίνων. Το επίκεντρο εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και το εστιακό βάθος ήταν 19,2 χιλιόμετρα.

Ο τρίτος σεισμός έγινε στις 11.50 και πάλι στην ίδια περιοχή και είχε μέγεθος 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βόρεια βορειονατολικά της Αγίας Κυριακής με εστιακό βάθος 17,2 χιλιόμετρα. Παράλληλα υπάρχουν και σεισμοί στην περιοχή πάνω από 3 Ρίχτερ.

Κώστας Παπαζάχος: «Μπορεί να είναι προσεισμοί»

Ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος μιλώντας στο newsit.gr δεν έκρυψε την ανησυχία του σημειώνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται σε διέγερση και ότι αυτές οι δονήσεις να είναι προσεισμοί. «Από τα στοιχεία που παρακολουθούμε, βλέπουμε μια σεισμική ακολουθία με πολλούς μικρούς σεισμούς. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή βρίσκεται σε διέγερση. Το πόσο ανησυχητικό είναι αυτό, είναι σχετικό, γιατί δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε με βεβαιότητα αν θα ακολουθήσει κύριος σεισμός. Ωστόσο, με αυτή τη δραστηριότητα που καταγράφεται, υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα η ακολουθία να έχει προσεισμικό χαρακτήρα.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξετάζουμε σοβαρά και το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί ένας ισχυρότερος σεισμός, της τάξης των 6 έως 6,5 Ρίχτερ, στην περιοχή. Ένας τέτοιος σεισμός θα μπορούσε να έχει συνέπειες στον κοντινό οδικό άξονα, στη Λαμία, στην Αταλάντη και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή».

Ο Κώστας Παπαζάχος εξήγησε γιατί θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ετοιμότητας. «Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να ληφθούν βασικά μέτρα ετοιμότητας, ώστε αν υπάρξει μια ισχυρή σεισμική δόνηση να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι συνέπειες. Αυτό πρακτικά σημαίνει κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να ελεγχθούν τυχόν προβληματικά κτίρια, όπως για παράδειγμα σχολεία, αλλά και να εξεταστούν πιθανοί κίνδυνοι κατολισθήσεων, ειδικά σε σημεία του οδικού άξονα όπου υπάρχουν γέφυρες ή περάσματα.

Η δραστηριότητα που παρατηρούμε φαίνεται να συνδέεται με μία και την ίδια ρηξιγενή ζώνη. Ακόμα κι αν υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στα επίκεντρα, αυτές σχετίζονται κυρίως με τα όρια ακρίβειας των μετρήσεων. Στην ουσία πρόκειται για μία ενεργοποιημένη ζώνη.

Όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα, υπάρχει η πιθανότητα να ακολουθήσει ισχυρότερος σεισμός. Γι’ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε και με αυτό το πιθανό σενάριο. Χρειάζεται αυξημένη επιφυλακή στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως στα κοντινά μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στα ορεινά χωριά.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται πολύ κοντά στον βασικό οδικό άξονα της χώρας, δίπλα στην Εθνική Οδό, κάτι που αυξάνει τη σημασία της πρόληψης και της ετοιμότητας.

Από τη δική μας πλευρά έχουμε ήδη επισημάνει όλα αυτά τα δεδομένα. Από εδώ και πέρα είναι θέμα της πολιτείας να πάρει τα κατάλληλα μέτρα και να προετοιμαστεί, ώστε αν υπάρξει ισχυρότερος σεισμός να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι μέχρι στιγμής ο ισχυρότερος σεισμός ήταν 4,7 Ρίχτερ. Αυτό που μας προβληματίζει είναι η επιμονή της ακολουθίας, με επαναλαμβανόμενους σεισμούς της τάξης του 4 ή και μεγαλύτερους. Αυτή η συμπεριφορά, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχει προσεισμικό χαρακτήρα.

Με απλά λόγια, όταν έχουμε μια τέτοια διέγερση, αυξάνονται οι πιθανότητες να οδηγηθούμε σε έναν ισχυρότερο σεισμό. Μπορεί να μην είναι το επικρατέστερο σενάριο, αλλά είναι σαφώς πιο πιθανό από ό,τι θα ήταν σε μια τυχαία χρονική στιγμή χωρίς τέτοια δραστηριότητα. Για αυτόν τον λόγο θεωρώ απαραίτητο να ενημερώνεται η πολιτεία και να λαμβάνονται άμεσα τα αναγκαία μέτρα».

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Προς το παρόν μάλλον πάει καλά»

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο καθηγητής Γεωλογίας – Γεωφυσικής και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναφορικά με τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που αναστατώνουν την Ήπειρο.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Facebook οι συνεχείς σεισμοί που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στα δυτικά των Ιωαννίνων είναι στο πλαίσιο της ακολουθίας των μετασεισμών του ισχυρότερου σεισμού που έγινες στις 8 Μαρτίου και είχε μέγεθος 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Οι σεισμοί εξακολουθούν να απασχολούν την κοινωνία της Ηπείρου καθώς καταγράφονται με αρκετή μεγάλη συχνότητα ενώ επιπλέον τα επίκεντρά τους διαφοροποιούνται.