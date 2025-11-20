Σαρώνει Ήπειρο και Καστοριά η κακοκαιρία: Απαγόρευση κατανάλωσης πόσιμου νερού από την υπερχείλιση του Αλιάκμονα

Η Ήπειρος η Καστοριά και η Κέρκυρα, φαίνεται να είναι οι περιοχές που γνώρισαν πολύ έντονα προβλήματα από την κακοκαιρία που πλήττει τη δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες.

Στην Ήπειρο, η Κόνιτσα, τα Ιωάννινα και η Ηγουμενίτσα, βρίσκονται στο έλεος των βροχοπτώσεων με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Ζημιές και προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα και την Ήπειρο, ενώ και στην Καστοριά παρατηρούνται πολύ έντονα προβλήματα στην υδροδότηση, μετά την υπερχείλιση του Αλιάκμονα.

Πολλά είναι προβλήματα τα οποία προκάλεσε η κακοκαιρία τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κέρκυρα. Άνεμοι με ένταση ακόμη και 9 μποφόρ, καταρρακτώδης βροχή και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα σφυροκόπουσαν για 3 ώρες το νησί.

Σε πολλά σημεία έπεσαν δέντρα, έγιναν κατολισθήσεις και δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ μεγάλες ήταν και οι ζημιές που προκλήθηκαν από κυπαρίσσια που ξεριζώθηκαν στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Κέρκυρας.

Στην Ήπειρο σοβαρά προβλήματα

Στην Ήπειρο μηχανήματα των δήμων και της πολιτικής προστασίας από τη νύχτα επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στο επαρχιακό οδικο δίκτυο καθώς από τον μεγάλο όγκο του νερού προκλήθηκαν καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις.

Τα ποτάμια ειδικά, ο Αώος ο Σαραντάπορος και ο Καλαμάς, έχουν φουσκώσει και υπάρχει φόβος υπερχείλισης της επόμενες ώρες καθώς αναμένεται να χτυπήσει την περιοχή νέο κύμα κακοκαιρίας.

Μια νέα κατολίσθηση νωρίς το πρωί έκοψε και πάλι τον δρόμο ανάμεσα στα ορεινά χωριά Αρματα και Δίστρατο στην Κόνιτσα.

Λόγω των προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, πολλά χωριά της Κόνιτσας από χθες είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Καστοριά: Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας – Προβλήματα και στην υδροδότηση

Από την υπερχείλιση του ποταμού έχει δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα και στα δύο αντλιοστάσια που βρίσκονται κοντά στο ποτάμι, ενώ για υγειονομικούς λόγους διακόπηκε η τροφοδοσία νερού ύδρευσης από τα πηγάδια προς τις δεξαμενές του Νεστορίου έως ότου τα συνεργεία του δήμου καταφέρουν να εκτιμήσουν, εάν τα νερά του ποταμού έχουν εισέλθει στον υδροφόρο ορίζοντα των πηγών.

Σε κατάσταση επιφυλακής ο δήμος Νεστορίου

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή, έθεσαν σε κατάσταση επιφυλακής τον δήμο Νεστορίου μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα, χθες, όταν λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως στα χωριά Κρανοχώρι και Πτελέα. Εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων έχουν προσβληθεί οι πηγές που τροφοδοτούν με νερό ύδρευσης τους παραπάνω οικισμούς, με αποτέλεσμα το νερό να έχει κριθεί ακατάλληλο.

Ο δήμος Νεστορίου, με σημερινή του ανακοίνωση, καλεί τους κατοίκους του Νεστορίου του Κρανοχωρίου και της Πτελέας να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου έως ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τον Δήμο.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το νερό, ακόμη και τώρα που έχει σταματήσει η βροχόπτωση, κατεβαίνει με τέτοια ορμή από τον Γράμμο, που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του». Όπως ανέφερε, «έχουμε ζημιές σε εγκαταστάσεις στο σημείο, όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το μέγεθος των ζημιών στο χωριό Γράμμος». Ο κ. Γκοσλιόπουλος είπε ακόμη ότι «το συγκεκριμένο χωριό δεν διαθέτει σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα τα νερά να διέλθουν μέσα από το χωριό, καταστρέφοντας τους λιγοστούς δρόμους».

Συνεργεία του δήμου, μόλις καταλαγιάσει το φαινόμενο θα επισκεφθούν τον Γράμμο για να ελέγξουν, εάν οι χείμαρροι ύδατος που πέρασαν μέσα από το χωριό έχουν υποσκάψει τα θεμέλια των πετρόχτιστων κατοικιών, που οι λιγοστοί ντόπιοι ξαναέκτισαν τα τελευταία 25 χρόνια. «Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει τα προβλήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες της κείμενης νομοθεσίας», τόνισε ο κ. Γκοσλιόπουλος.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και ορισμένοι κτηνοτρόφοι, που ετοιμάζονταν να μετακινήσουν τα ζώα τους από το βουνό στα πιο πεδινά σημεία. Ο δήμαρχος είπε ότι «ορισμένα κοπάδια βοοειδών έχουν αποκλειστεί στις όχθες του πλημμυρισμένων χειμάρρων του Γράμμου, μην μπορώντας να μετακινηθούν».

Τέλος, η υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα στην Καστοριά έχει πλημμυρίσει γεωργικές εκτάσεις στην Πτελέα και το Κρανοχώρι, χωρίς να έχουν προξενήσει ακόμη σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα πλημμυρών γεωργικών εκτάσεων, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κωσταντίνο Βύζα, παρατηρούνται στη Νεάπολη Κοζάνης, στην περιοχή της Εορδαίας, αλλά και σε ορισμένα σημεία στον κάμπο του Αμυνταίου, στη Φλώρινα.

Έκτακτη απαγόρευση κατανάλωσης πόσιμου νερού από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Σε έκτακτη απαγόρευση κατανάλωσης πόσιμου νερού προχώρησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή… Η απαγόρευση αφορά τις Τοπικές Κοινότητες Πενταβρύσου, Αυγής και Υψηλού.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ανακοίνωσε ότι, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες, κρίνεται αναγκαία η προσωρινή διακοπή της χρήσης του δικτύου για πόση, έως ότου ολοκληρωθούν οι ενδελεχείς έλεγχοι στην ποιότητα του νερού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κάτοικοι των τριών Κοινοτήτων καλούνται να μην καταναλώνουν το νερό του δικτύου μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Συνεχίζονται οι καταιγίδες – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά αύριο τη νύχτα προς το Σάββατο.