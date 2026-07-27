Σαντορίνη: Νεκρή 62χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου

Νεκρή εντοπίστηκε την Κυριακή (26.07.2026) μια 62χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου, που έπλεε στη Σαντορίνη.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σαντορίνης από τον ναυτικό πράκτορα κρουαζιερόπλοιου σημαίας Νήσων Μάρσαλ, ότι 62χρονη επιβάτιδα από τη Βρετανία, πέθανε μέσα στην καμπίνα της.

Σύμφωνα με το Cyclades24, η γυναίκα μεταφέρθηκε με επιβατηγό – λάντζα στον λιμένα «ΑΘΗΝΙΟΣ» ν. Θήρας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Λιμεναρχείο Θήρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η μεταφορά της σορού στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.