Σαντορίνη: Μετέτρεψαν σπίτια σε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης και «αποθήκη» ναρκωτικών και όπλων – Συνελήφθησαν 2 άνδρες

Χειροπέδες περάστηκαν σε δύο άνδρες στη Σαντορίνη αφού εντοπίστηκαν με ναρκωτικά, όπλα αλλά και ολόκληρο εξοπλισμό καλλιέργειας κάνναβης.

Ο 33χρονος και ο 41χρονος αλλοδαπός συνελήφθησαν στη Σαντορίνη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης οπλοκατοχής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026 με την αστυνομία να φτάνει στα σπίτια των δύο ανδρών όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 295 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 26 δενδρύλλια κάνναβης, 7 γραμμάρια κοκαΐνης, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, δύο όπλα, 19 φυσίγγια, χρηματικό ποσό 400 ευρώ, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές.

Στο σπίτι του 33χρονου βρέθηκαν 46,5 γραμμάρια κάνναβης, οκτώ συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 7 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές ακριβείας, πιστόλι με 11 φυσίγγια, το ποσό των 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, στο σπίτι του 41χρονου αποκαλύφθηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, αποτελούμενο από αυτοσχέδιες κατασκευές με φωτισμό και σύστημα εξαερισμού. Εκεί εντοπίστηκαν 26 δενδρύλλια κάνναβης σε στάδιο ανάπτυξης, 248,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αεροβόλο όπλο, οκτώ φυσίγγια, μία ζυγαριά ακριβείας, 300 ευρώ, φορητός υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.