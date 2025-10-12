Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα – Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή

Ελεύθεροι αφέθηκαν σήμερα (12.10.2025) οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο του 5χρονου αγοριού σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, που έγινε το πρωί του Σαββάτου.

Ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου της Σαντορίνης και ο 37χρονος υπεύθυνος της πισίνας που είναι και πιστοποιημένος ναυαγοσώστης κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε αντίθεση με τον 33χρονο πατέρα του παιδιού που αντιμετωπίζει την κατηγορία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οι αρχές έχουν ολοκληρώσει την αυτοψία στον χώρο της πισίνας και αυτή τη στιγμή η οικογένεια του μικρού αγοριού περιμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Πώς έγινε η τραγωδία

Ο 5χρονος βρισκόταν στην πισίνα του ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, μαζί τους τουρίστες γονείς του από την Ινδία. Όταν ο πατέρας του μπήκε να κάνει μία βουτιά, ακολούθησε και ο μικρός χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Όταν ο πατέρας του ξεκίνησε να τον ψάχνει, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην μοιραία πισίνα.

Παρά την άμεση επέμβαση τόσο της δικής τους όσο και του προσωπικού του ξενοδοχείου, ο μικρός δεν επανερχόταν.

Διασώστες έκαναν χρήση απινιδωτή και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Σαντορίνης όπου εν τέλει διαπιστώθηκε ο θάνατός του.