Σαμπάνιες και μουσική έξω από την πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα – Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής (1/3/2026) έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Ψυχικό, με τους ανθρώπους να γιορτάζουν την εξόντωση του Χαμενεΐ.

Οι διαδηλωτές, αντίπαλοι του καθεστώτος του Χαμενεΐ, άνοιξαν σαμπάνιες, χορεύουν δυτικά τραγούδια και ζητούν με συνθήματα να κλείσει η πρεσβεία του Ιράν.

Το κοντράστ συναισθημάτων είναι ορατό καθώς οι άνθρωποι έξω από το κτίριο γιορτάζουν αλλά η ιρανική σημαία ανεμίζει μεσίστια στο κτίριο της πρεσβείας.

Η είδηση του θανάτου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προκάλεσε έντονη πόλωση, με πλήθη αντικαθεστωτικών να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς στους δρόμους της Τεχεράνης, την ίδια στιγμή που χιλιάδες πιστοί και υποστηρικτές του καθεστώτος βυθίστηκαν σε πένθος.