Σαμοθράκη: «Μαμά νόμιζες ότι δε θα σε ξαναδώ;» – Τα πρώτα λόγια του 22χρονου που έπεσε σε κανάλι με καυτό νερό

Συγκλονίζει η μητέρα του 22χρονου που έπεσε σε κανάλι με θερμό νερό στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης. «Μαμά, νόμιζες ότι δε θα σε ξαναδώ;», ήταν τα πρώτα λόγια του κλαίγοντας, όταν αποσωληνώθηκε.

Όπως ανέφερε η μητέρα, ο γιος της βρισκόταν στη Σαμοθράκη για διακοπές με την παρέα του και το βράδυ του ατυχήματος διασκέδαζαν στην πλατεία του νησιού.

«Περπατούσαν στον δρόμο και κάποια στιγμή βρέθηκαν στο σημείο του καναλιού. Δεν υπήρχε κάποια σήμανση που να λέει ότι απαγορεύεται και έπεσε μέσα. Άρχισε να ουρλιάζει, οι φίλοι του τον άκουσαν, τον έβγαλαν και τον μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Ακούστηκε ότι το νερό είχε θειάφι και έβραζε, έφτανε περίπου τους 70 βαθμούς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο 22χρονος έχει πλέον αποσωληνωθεί και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο φέρει εγκαύματα δεύτερου βαθμού στο 49% του σώματός του, γεγονός που προμηνύει μία μακρά και δύσκολη περίοδο αποκατάστασης.

«Άνοιξε τα ματάκια του, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα χρειαστούν επεμβάσεις και πολλές εξετάσεις. Από τη μέση και κάτω είναι καμένος», ανέφερε συγκλονισμένη η μητέρα του.

«Σήμερα (σ.σ. 05.08.2026) τον αποσωλήνωσαν. Άρχισε να κλαίει, είναι σε σοκ και το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν: ”Μαμά, νόμιζες ότι δεν θα σε ξαναδώ;”».

Με αυτά τα λόγια περιέγραψε στο Star η μητέρα του 22χρονου που δίνει «μάχη» για την αποκατάστασή του, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε.

Ο δήμαρχος Σαμοθράκης, Αθανάσιος Βίτσας, δήλωσε στο Star ότι ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας και σημείωσε πως θα τοποθετηθεί δημόσια όταν ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.