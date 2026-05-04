Ελλάδα

Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από το Ρέμα του Φονιά

Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από το Ρέμα του Φονιά

Επιχείρηση για την ασφαλή διάσωση μιας αλλοδαπής γυναίκας έστησε η Πυροσβεστική στο Ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη, σήμερα το πρωί της Δευτέρας (04.05.2026).

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κέντρο Σαμοθράκης, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο για την επιχείρηση διάσωσης, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα.

samothraki rema newsit
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο για την επιχείρηση διάσωσης
samothraki rema newsitsamothraki rema newsit
Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από το Ρέμα του Φονιά

 

Αφού προχώρησαν στην ακινητοποίησή και τοποθέτηση της σε φορείο, τη μετέφεραν σε ασφαλές προσβάσιμο σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα