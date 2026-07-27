Σαλμονέλα: Εννέα κρούσματα στην Αττική, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νίκαιας – Είχαν φάει στο ίδιο μαγαζί

Εκτός από τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, εντοπίστηκαν 9 κρούσματα σαλμονέλας και στην Αττική, ανάμεσά τους και παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν με συμπτώματα στο νοσοκομείο Νίκαιας.

Τα εννέα περιστατικά σαλμονέλας, από τα οποία τα δύο είναι παιδιά, μεταφέρθηκαν την Κυριακή (26.07.2026) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπου σταθεροποιήθηκε η κατάστασή τους και στη συνέχεια έφυγαν από το νοσοκομείο, χωρίς να απαιτηθεί η περαιτέρω νοσηλεία τους.

Και οι εννέα ασθενείς είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης, και πιθανή κοινή πηγή της μόλυνσης αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Τα νέα περιστατικά στην Αττική καταγράφονται λίγες ημέρες μετά την έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, όπου περισσότεροι από 20 πολίτες πήγαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα και αρκετοί χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Έλεγχοι εντόπισαν σαλμονέλα σε παρτίδες κοτόπουλου, ενώ η διερεύνηση επεκτάθηκε σε προμηθευτές και καταστήματα εστίασης στην πόλη.

Μάλιστα, πολλαπλά περιστατικά καταγράφηκαν και στην Καστοριά, ανάμεσά τους και παιδιά, θέτοντας το τοπικό νοσοκομείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν είχαν πολύ υψηλό πυρετό, πάνω από 40 βαθμούς, κάτι που αύξησε την ανησυχία των γιατρών. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά παρέμειναν για λίγες ώρες νοσηλείας και πλέον η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

«Μετά τη Λαμία και την Καστοριά, μαζικά περιστατικά σαλμονέλας εμφανίζονται πλέον και στην Αττική», επισημαίνει ο Μιχάλης Γιαννάκος, ζητώντας την άμεση αυστηροποίηση των ελέγχων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης τροφίμων.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για ελλιπείς ελέγχους στην αγορά και υπογραμμίζει ότι απαιτούνται συστηματικές επιθεωρήσεις σε προμηθευτές, αποθήκες, χώρους παρασκευής τροφίμων και καταστήματα εστίασης, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αποτραπούν νέα μαζικά κρούσματα.