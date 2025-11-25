Σαλαμίνα: «Τύφλωσε» τις κάμερες, μπούκαρε στο σπίτι και σκότωσε την πεθερά της γιατί την αναγνώρισε – Πώς έστησε τη ληστεία η 46χρονη

Ο τζόγος, οι 10.000 ευρώ, οι κάμερες, η ληστεία και η αναγνώριση. Συγκλονιστικά στοιχεία προκύπτουν απο την εξιχνίαση της δολοφονίας της 75χρονης γυναίκας, πριν απο 25 ημέρες στη Σαλαμίνα.

Η 46χρονη νύφη του θύματος, είπε στους αστυνομικούς πως μπούκαρε στο σπίτι της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα και τη λήστεψε γιατί, ήταν εθισμένη στον τζόγο, είχε χρέη και ήθελε να αρπάξει το κομπόδεμα της πεθεράς της. Έτσι, έστησε τη ληστεία και όταν το θύμα την αναγνώρισε, τη σκότωσε χτυπώντας τη με ένα μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι.

Καμουφλάρισε το πρόσωπο της με full face, πείραξε τις κάμερες και μπούκαρε μέσα

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες το σκηνικό του θανάτου στήθηκε με φόντο 10.000 ευρώ που είχε δώσει στον γιο της η ηλικιωμένη για να τα φυλάξει γιατί φοβόταν μην τη ληστέψουν.

Τα χρήματα, ενώ ο γιος της ηλικιωμένης τα είχε στο σπίτι, κάποια στιγμή χάθηκαν. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι θα τα χρήματα τα είχε πάρει η δράστις προκειμένου να τα ποντάρει στο τζόγο, καθώς ήταν εθισμένη. Μάλιστα αυτό που λένε είναι πως πρόκειται για ένα άτομο πολύ περίεργο με ακραίες απόψεις καθώς όπως παρατήρησαν ακόμα και στο προφίλ της στα social media έκανε συνεχείς αναρτήσεις που αφορούσαν στη Χρυση Αυγή.

Όταν τα χρήματα χάθηκαν, ο γιος λόγω τύψεων αποφάσισε να τα επιστρέψει στην μητέρα του. Κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις 8000 ευρώ και υπολείπονταν άλλες 2000. Τελευταία, είχε συγκεντρώσει 1800 ευρώ, όμως κι αυτά η σύντροφος του τα βούτηξε για να τα παίξει στο τζόγο.

Την ημέρα της ληστείας, η 46χρονη, βρήκε την ευκαιρία καθώς ο σύντροφός της έλειπε απο το σπίτι να δράσει. Παίρνει το αυτοκίνητο, κατευθύνεται προς το σπίτι της ηλικιωμένης, το παρκάρει σε διπλανό δρόμο και καμουφλάροντας τα χαρακτηριστικά της με μάσκα full face αποφασίζει να κάνει ληστεία για να βρει ρευστό.

Πλησιάζει στο σπίτι και καθώς είχε πρόσβαση στις κάμερες τις γυρίζει σε άλλη κατεύθυνση προκειμένου να σβήσει τα ίχνη της. Στη συνέχεια σπάει το τζάμι και μπουκάρει μέσα για να βρει το χρήμα. Η ηλικιωμένη, την βλέπει και όταν η 46χρονη θεωρεί ότι την αναγνωρίζει ορμάει πάνω της, την χτυπάει με ένα μπουκάλι και στη συνέχεια με ένα μαχαίρι της παίρνει τη ζωή. Φεύγοντας από τον τόπο του εγκλήματος, βάζει τα ρούχα που φορούσε στο πλυντήριο τα πλένει και στη συνέχεια τα ξεφορτώνεται σε ένα κάδο απορριμμάτων.

