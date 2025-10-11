Σαλαμίνα: Συμμορία ρήμαζε καταστήματα – Έξι συλλήψεις, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος

Μια συμμορία που είχε ρημάξει καταστήματα στη Σαλαμίνα έπεσε στα χέρια των Αρχών με έξι άτομα να έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.

Η αστυνομία «ξεδόντιασε» τη συμμορία στη Σαλαμίνα καθώς προχώρησε στην σύλληψη έξι μελών ηλικίας 20, 21, 22 και 23 ετών, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος 16 ετών.

Τα μέλη της συμμορίας είχαν ξεκινήσει την δράση τους τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες που επέλεγαν κυρίως τις μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες για τις επιθέσεις τους, παραβίαζαν τα καταστήματα, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα αξίας.

Χαρακτηριστικό είναι πως μέσα στο ίδιο βράδυ, προχωρούσαν σε πολλαπλές διαρρήξεις, ενώ δεν δίστασαν να ληστέψουν και εκκλησία, από την οποία αφαίρεσαν εικόνα μεγάλης αξίας.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια και στην κατοχή των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο ασύρματοι που χρησιμοποιούσαν για την επικοινωνία τους.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.