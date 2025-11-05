Σαλαμίνα: Οι εκτιμήσεις για τη ληστεία και τον μαρτυρικό θάνατο της 75χρονης – Κοντά στο περιβάλλον της ηλικιωμένης οι δράστες

Νέα δεδομένα στη ληστεία και τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων τις μαρτυρίες και τις κάμερες.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι οι δράστες ήταν από το ευρύτερο περιβάλλον της ηλικιωμένης, η 75χρονη τους αναγνώρισε και τότε αυτή τη σκότωσαν με βάναυσο τρόπο χτυπώντας την αρχικά με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και μετά στο στήθος παρά το γεγονός η ίδια προσπάθησε με τα χέρια να αμυνθεί.

Δύο οι δράστες

Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, οι δράστες που πιθανότατα ήταν δύο, γνώριζαν την οικογένεια της 75χρονης και όλες τις λεπτομέρειες γύρω από τη ζωή της.

Ηξεραν οτι τη συγκεκριμένη μέρα δεν θα πήγαινε η γυναίκα που έχουν προσλάβει τα τελευταία χρόνια για να τη φροντίζει, εκτιμούσαν ότι θα έλειπε για αυτό το λόγο και η ηλικιωμένη από το σπίτι της και έτσι θα έμπαιναν μέσα με την ησυχία τους να ψάξουν και να βρουν τα πολύτιμα κοσμήματα και τα περίπου 10.000 ευρώ που η ίδια φέρεται να είχε πει σε πρόσωπα του περιβαλλοντος της, πως έχει κρύψει.

Γνώριζαν επίσης ότι το σπίτι έχει τέσσερις κάμερες, η εσωτερική ήταν απενεργοποιημένη και από τις τρεις εξωτερικές υπήρχε ένα παράθυρο το οποίο δεν το έβλεπε το σύστημα των καμερών. Για αυτό το λόγο μπήκαν από το συγκεκριμένο σημείο γνωρίζοντας

ότι δεν καταγράφονται οι κινήσεις τους. Για αυτό και δεν φόραγαν κουκούλες προκειμένου να μην τραβήξουν τα βλέμματα περαστικών και γειτόνων.

Μπαίνοντας στο σπίτι όμως αιφνιδιάστηκαν βλέποντας μέσα την ηλικιωμένη και τότε ο ένας άρπαξε ένα μπουκάλι και τη χτύπησε στο κεφάλι ενώ ο δεύτερος της κατάφερε πολλαπλά τραύματα στο στήθος. Μάλιστα προσπάθησε να τη χτυπήσει και με ένα μαχαίρι στη συνέχεια αφού διαπίστωσαν ότι είναι νεκρή άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι και δεν άφησαν

τίποτα χωρίς να το ερευνήσουν πιθανότητα εντόπισαν τα κοσμηματα και τα χρήματα τα αφαίρεσαν και εξαφανίστηκαν σαν να μην τρέχει τίποτα από το παράθυρο που δεν το βλέπει κάμερες.

Η ιατροδικαστική έκθεση σοκάρει καθώς ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το τραυμα στο κεφάλι δεν ήταν θανατηφόρα και ότι ο θάνατος προήλθε από κακώσεις που είχε στον τράχηλο και στο στήθος από χτυπήματα με το μπουκάλι και το μαχαιρι.

Δακτυλικά αποτυπώματα

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί αναμένουν λεπτομέρειες από τα δακτυλικά αποτυπώματα και ίχνη DNA που βρέθηκαν στο σπίτι προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι δράστες είναι σεσημασμένοι.

Πιθανότατα λένε οι αστυνομικοί το γεγονός ότι δεν φορούσαν μάσκες και πιθανόν τα γάντια δείχνει ότι δεν είναι σεσημασμένοι.

Βέβαια ερωτήματα προκαλεί το γεγονός πως γνωρίζουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες κι αν ήταν τόσο κοντά στο περιβάλλον της ηλικιωμένης που ήταν σε θέση να γνωρίζουν όλα αυτά.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και εκτιμάται ότι τις επόμενες ημέρες οι δράστες θα ταυτοποιηθούν, θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν.

