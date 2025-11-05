Σαλαμίνα: Μαρτυρικός και βίαιος ο θάνατος της 75χρονης που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της – Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Με τον χειρότερο τρόπο έφυγε από τη ζωή η 75χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Η δολοφονία της συντάραξε όλη την τοπική κοινωνία και άφησε ερωτηματικά για το ποιος κρύβεται πίσω από το έγκλημα. Το πόρισμα της νεκροψίας – νεκροτομής δείχνει πως ο θάνατός της προκλήθηκε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Η ηλικιωμένη έφυγε από τη ζωή την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου, όταν ληστές μπήκαν στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Για να μην αφήσουν ίχνη πίσω τους, δεν δίστασαν να προχωρήσουν και στην εν ψυχρώ δολοφονία της. Στο πόρισμα του ιατροδικαστή αναφέρεται πως η γυναίκα προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της καθώς φέρει και αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Το πόρισμα αυτό ανατρέπει την αρχική εικόνα που είχε σχηματιστεί και ήθελε πως ο θάνατός να προέρχεται από χτύπημα με μπουκάλι στο κεφάλι.