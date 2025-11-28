Σαλαμίνα: Ηχητικά ντοκουμέντα από την στυγερή δολοφονία της 75χρονης – «Πάρε τα λεφτά αγόρι μου, σε παρακαλώ μη με σκοτώνεις»

«Παγωμένο» παρακολουθεί το πανελλήνιο την συγκλονιστική υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 75χρονης, την οποία μαχαίρωσε τουλάχιστον 17 φορές η 46χρονη νύφη της στην Σαλαμίνα.

Νωρίτερα σήμερα (28.11.2025) η 46χρονη νύφη του θύματος, κρίθηκε προφυλακιστέα με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας για τη δολοφονία της 75χρονης της στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου.

Η 46χρονη κράτησε διαφορετική στάση ενώπιον της ανακρίτριας Πειραιά, αφού πριν λίγες μέρες είχε ομολογήσει τη δολοφονία της πεθεράς της, μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Η γυναίκα μάλιστα, δεν αποδέχτηκε τις κατηγορίες επικαλούμενη κενά μνήμης.

Σοκ προκαλούν τα ηχητικά ντοκουμέντα λίγα λεπτά πριν δολοφονηθεί η άτυχη 75χρονη, η οποία προσευχήθηκε και παρακάλεσε την 46χρονη να πάρει λεφτά και να μην την σκοτώσει, αποκαλώντας την «αγόρι μου», αφού δεν είχε καταφέρει να την αναγνωρίσει και θεωρούσε ότι απλώς έπεσε θύμα ληστείας.

Η εκπομπή Live News παρουσίασε ένα απόσπασμα, στο οποίο ακούγονται οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης. Στην αρχή του βίντεο ακούγονται τα τρία χτυπήματα που προκάλεσε η 46χρονη στο παράθυρο της πεθεράς της, καθώς και ο ήχος από το τζάμι που έσπασε από το οποίο η δράστης μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Αναλυτικά, στα βίντεο που έχουν στην διάθεσή τους οι αρχές, η ηλικιωμένη ξυπνά από τον ήχο του σπασμένου τζαμιού.

Κατηγορούμενη: Πού είναι τα λεφτά; Πες πού είναι;

Πού είναι τα λεφτά; Πες πού είναι; 75χρονη: Τι θέλεις αγόρι μου; Να με σκοτώσεις; (ακούγεται χτύπημα)

Τότε ακούγεται να παίρνει ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκε στο δωμάτιο και την χτυπά στο κεφάλι. Η 75χρονη εκλιπαρεί για τη ζωή της.

75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σε παρακαλώ, εκεί τα έχω, πήγαινε.

Ακούγεται ένα ακόμη σφοδρό χτύπημα και η ηλικιωμένη που σφαδάζει από τον πόνο. Κι ύστερα, η παράκλησή της.

75χρονη: Αμαρτία είναι, σε παρακαλώ… (ακούγεται χτύπημα) εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, παρ’ την και φύγε.

Η γυναίκα της δείχνει το σημείο που κρύβει τα χρήματα, πιθανότατα στο βοηθητικό τραπεζάκι. Όμως η 46χρονη αντί να τα πάρει και να φύγει, πάει στην κουζίνα και, όπως τουλάχιστον αρχικά έχει ομολογήσει, παίρνει ένα μαχαίρι και αρχίζει να την καρφώνει.

75χρονη: Σταμάτα ρε παιδί μου! Σταμάτα! (ακούγεται χτύπημα)

Η γυναίκα ρωτούσε επίμονα ένα γιατί. Δεν μπορούσε να καταλάβει το μίσος, το μένος και τον σκοπό του ανθρώπου που είχε απέναντί της αφού του είχε δώσει αυτό που ζητούσε.

75χρονη: Αφού στα έδωσα, φύγε! Να με σκοτώσεις θες; Πες μου! (ακούγεται χτύπημα) Γιατί; Γιατί; Γιατί; Φτάνει! Βοήθεια!

Δίχως έλεος, της έδωσε την χαριστική βολή ενώ άκουγε την 75χρονη να ψάλλει το «Πάτερ Ημών» τις τελευταίες της στιγμές.

Η πρώτη αντίδραση της 75χρονης

Η 46χρονη επί 37 λεπτά μαχαίρωνε την άτυχη 75χρονη, στην αρχή με σπασμένο μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι που πήρε από την κουζίνα της γυναίκας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το μαχαίρι από την μανία των χτυπημάτων λύγισε με αποτέλεσμα η νύφη να ξαναπάει στην κουζίνα, να πάρει δεύτερο μαχαίρι και να συνεχίζει να τραυματίζει την πεθερά της.

Οι αρχές έχουν στην κατοχή τους βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί όλο το φονικό. Μάλιστα, ακούγονται αναλυτικά οι κινήσεις της 46χρονης από την στιγμή που μπήκε στο σπίτι, ο διάλογος με την 75χρονη, τα θανατηφόρα χτυπήματα, μέχρι να αναχώρησή της αφού είχε τελειώσει την ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγάλο λάθος της 46χρονης που ακούγεται στο ηχητικό ντοκουμέντο, είναι η αλλαγή φωνής της 46χρονης, η οποία απευθυνόταν στην 75χρονη με βαριά και μπάσα φωνή υποδυόμενη έναν άντρα διαρρήκτη. Ωστόσο, όταν η γυναίκα, κατά την είσοδό της στο σπίτι, αντίκρισε το σκυλάκι της ηλικιωμένης του μίλησε με την κανονική της φωνή, πιθανότατα για να την αναγνωρίσει και να σταματήσει να γαβγίζει.

«Ήσυχα Έρις!» ακούγεται να λέει η 46χρονη στον σκύλο της ηλικιωμένης με την κανονική της φωνή, η οποία αφού είχε ξυπνήσει από τον θόρυβο είπε: «Αχ καλέ τι θέλεις εδώ; Φύγε σε παρακαλώ, φύγε από εδώ».

Στη συνέχεια του ηχητικού ακολουθεί μία σειρά χτυπημάτων που προκάλεσε η 46χρονη στην πεθερά της. Μάλιστα, σε άλλο σημείο του βίντεο η 75χρονη δείχνει στη νύφη της τα χρήματα και την παρακαλεί να τα πάρει και να φύγει: «Εκεί είναι το πουγκί, εκεί είναι τα λεφτά, παρ’ τα και φύγε σου λέω αγόρι μου. Παρακαλώ βρε παιδί μου. Αμαρτία δεν είναι, μη με χτυπάς. Σε παρακαλώ, εντάξει βρε παιδί μου».

Υπενθυμίζεται ότι σπίτι της ηλικιωμένης υπήρχαν περίπου 8.000 ευρώ, τα οποία είχαν εξαφανιστεί από το σπίτι όπως προέκυψε από τις έρευνες των αρχών μετά το έγκλημα. Ωστόσο, η 46χρονη κατά την ομολογία της τόνισε ότι δεν βρήκε λεφτά στο σπίτι και δεν πήρε τίποτα.