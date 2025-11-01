Σαλαμίνα: Από χτύπημα στο κεφάλι έπεσε νεκρή η 75χρονη – Κάμερα κατέγραψε τους δράστες να μπαίνουν στο σπίτι της

Μαρτυρικός ήταν ο θάνατος της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα, η οποία έπεσε θύμα αδίστακτων ληστών μέσα στο ίδιο της το σπίτι το απόγευμα της Παρασκευής (31.10.2025).

Η άτυχη γυναίκα από τη Σαλαμίνα έχει τραύματα στο κεφάλι, πιθανότατα από μπουκάλι το οποίο χρησιμοποίησαν οι ληστές για να την σκοτώσουν. Φέρεται μάλιστα ότι την έχουν χτυπήσει πολλές φορές.

Το παράθυρο του σπιτιού της 75χρονης ήταν παραβιασμένο, ενώ το θύμα έφερε χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από μπουκάλι. Μάλιστα την έχουν χτυπήσει επανειλημμένως στο ίδιο σημείο.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών της εγκληματικής ενέργειας.

Το τραγικό σκηνικό με τη νεκρή γυναίκα αντίκρισε η κόρη του θύματος που άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία. Από βιντεοληπτικό υλικό κάμερας ασφαλείας στη γειτονιά φαίνονται άτομα τη στιγμή που σπάνε το τζάμι του παραθύρου και μπαίνουν στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν ενώ τόνισε ότι είναι σοκαριστικός ο τρόπος δολοφονίας της 75χρονης καθώς φέρει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν αναστατωμένο γεγονός φέρνει όλο και πιο κοντά το ενδεχόμενο της ληστείας.

Στο σπίτι αναμένεται να φτάσει και κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία ώστε με αυτό τον τρόπο να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Από την αστυυνομία οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.