Σακχαρώδης Διαβήτης: Ραγδαία αύξηση των ασθενών στην Ελλάδα, με 1,3 εκατομμύρια να νοσούν το 2025

Ανησυχία προκαλεί η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων με σακχαρώδη διαβήτη. Τα νεότερα δεδομένα αποκαλύπτουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα μιας και η ραγδαία εξάπλωση στη χώρα μας λαμβάνει πλέον διαστάσεις σιωπηλής επιδημίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων – Σωματείων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), αξιοποιώντας τα δευτερογενή δεδομένα υγείας (ΗΔΙΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ), ο αριθμός των ασθενών έχει εκτοξευτεί, καταγράφοντας σταθερή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται ραγδαία και οι θάνατοι που σχετίζονται με τη νόσο. Η αποτύπωση αυτής της επιδημιολογικής εικόνας, ωστόσο, αποτελεί για τους πάσχοντες ένα «εργαλείο» διεκδίκησης, με σκοπό να επιτύχουν ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητα και την περίθαλψη τους.

Σακχαρώδης Διαβήτης: Η «ακτινογραφία» της νόσου σε αριθμούς

Τα νούμερα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Digital4Pharma 2026 καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων της ΗΔΙΚΑ, συγκεκριμένα προκύπτουν τα εξής:

Οι καταγεγραμμένοι άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη αυξήθηκαν θεαματικά, περνώντας από τους 1.067.165 το 2021 στους 1.292.729 το 2025.

Ο επιπολασμός της νόσου στον γενικό πληθυσμό σκαρφάλωσε από το 10,2% στο 12,3%.

Στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 καταγράφονται κατά μέσο όρο 56.391 νέα περιστατικά κάθε χρόνο, για την περίοδο 2021-2025.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ξεκάθαρη αυξητική τάση στους θανάτους που σχετίζονται με τον διαβήτη, οι οποίοι ανέβηκαν από 1.667 το 2014 σε 2.580 μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Πώς τα δεδομένα φέρνουν αιτήματα από την πλευρά των ασθενών

Τα ανησυχητικά αυτά στοιχεία δεν αποτελούν απλώς στατιστικές καταγραφές, αλλά προκαλούν την έναρξη της συζήτησης για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων προς την Πολιτεία.

Όπως τόνισε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, η συστηματική αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών έχει ήδη συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων.

Συγκεκριμένα, η χρήση των δεδομένων συνέβαλε μέχρι σήμερα:

Στην αποζημίωση εξετάσεων πρόληψης για τις επιπλοκές της νόσου.

Στη μη καταβολή συμμετοχής στις διαγνωστικές απεικονιστικές εξετάσεις για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1.

Στην αποζημίωση των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGMs) για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1

Στη διαμόρφωση πρότασης για επέκταση της αποζημίωσης στους ασθενείς με τύπου 2 που βρίσκονται σε εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία.

Στην τεκμηρίωση για την ανάγκη αναθεώρησης του προϋπολογισμού για τον διαβήτη και στη διεκδίκηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Η προειδοποίηση

Μιλώντας στο θεματικό πάνελ, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, κ. Χρήστος Δαραμήλας, υπογράμμισε την αναγκαιότητα, η ασφαλής πρόσβαση στα δεδομένα να αποτελέσει βασική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, στηλιτεύοντας τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται.

«Τα δεδομένα δεν είναι αυτοσκοπός. Αποκτούν αξία μόνο όταν μετατρέπονται σε πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον δεδομένα για τον σακχαρώδη διαβήτη. Το ζητούμενο είναι να τα αξιοποιούμε συστηματικά, ώστε κάθε απόφαση να βασίζεται σε τεκμηρίωση και όχι σε εκτιμήσεις. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα και σήμερα δυσκολίες που σχετίζονται με την ευρεία αποδοχή τους, τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο και από την ίδια την πολιτεία», κατέληξε.

Πηγή: iatropedia.gr

To άρθρο Σακχαρώδης Διαβήτης: Ραγδαία αύξηση των ασθενών στην Ελλάδα, με 1,3 εκατομμύρια να νοσούν το 2025 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr