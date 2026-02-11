Σαβάνα Γκάθρι: Συνελήφθη ύποπτος για την απαγωγή της μητέρας της – Τα ντοκουμέντα και η έκκληση της δημοσιογράφου

Υπό κράτηση τέθηκε, τα ξημερώματα (11.02.2026), ένας άνδρας σχετικά με την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της γνωστής δημοσιογράφου του NBC News, Σαβάνα Γκάθρι. Η 84χρονη, εξαφανίστηκε πριν από 11 ημέρες, την 1η Φεβρουαρίου 2026, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσουν άμεσα οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Οι αρχές διαπίστωσαν γρήγορα πως πρόκειται για απαγωγή, όταν είδαν βίντεο από κάμερες του σπιτιού της να δείχνουν έναν κουκουλοφόρο να παραβιάζει την πόρτα.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ύποπτο για την υπόθεση απαγωγής της Νάνσι Γκάθρι, νότια του Τούσον. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα αυτού του μυστήριου άνδρα. Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και κόρη της, δήλωσε πως πιστεύει ότι η μητέρα της είναι ακόμη ζωντανή.

«Πιστεύουμε ότι η μαμά μας είναι ακόμα εκεί έξω. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», ανέφερε στο τελευταίο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, κάνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι, να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία.

New images in the search for Nancy Guthrie:

Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Savannah Guthrie (@savannahguthrie)

Τα ντοκουμέντα από το βράδυ της απαγωγής

Το FBI που έχει αναλάβει την υπόθεση απαγωγής, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο εντός κουκουλοφόρου να κινείται ύποπτα στην αυλή του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο μαυροντυμένος άνδρας που φορά και γάντια, προσπαθεί να σπάσει την κάμερα ασφαλείας στην πόρτα του σπιτιού της 84χρονης. Το βίντεο σταματά όταν ο δράστης αρπάζει μία πέτρα και προσεγγίζει ξανά την πόρτα του σπιτιού της.

New video in the search for Nancy Guthrie: Over the last eight days, the FBI and the Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/XCEvkA5eJ6 — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 10, 2026

Από την έρευνα που έγινε στο σπίτι της, βρέθηκε αίμα στην μπροστινή βεράντα, το οποίο, σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA, ανήκει στην αγνοούμενη γυναίκα. Επίσης, αναφέρθηκε η εξαφάνιση μιας κάμερας από το σπίτι της ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με το TMZ, φέρεται να έχουν ζητηθεί για λύτρα εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin.

Το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων σε όποιον έχει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.