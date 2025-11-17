Σήμερα η πορεία για το Πολυτεχνείο: Κλειστοί 5 σταθμοί του μετρό και πάνω από 5.000 αστυνομικοί στο Σύνταγμα

Κορυφώνονται σήμερα Δευτέρα (17.11.2025) οι τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν στις 09:00 το πρωί και είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 13:00, ώστε να ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία. Για την ασφάλεια των πολιτών έχουν προγραμματιστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων. 5 σταθμοί του μετρό αναμένεται να κλείσουν ενώ στο κέντρο της Αθήνας θα αναπτυχθούν πάνω από 5.000 αστυνομικοί, έτοιμοι να επέμβουν σε περίπτωση που ξεσπάσουν επεισόδια.

Λόγω των εκδηλώσεων αλλά και της πορείας, έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ μεταβολές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00. Ο ΟΑΣΑ προχώρησε σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς γύρω του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της Αθήνας, σταδιακά και ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες που αποφασίστηκαν αλλά και τις υποδείξεις για τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

5.000 αστυνομικοί επί ποδός, «Αίαντες» και περιπολίες από drones και ελικόπτερα

Σε φρούριο μετατρέπεται σήμερα η Αθήνα ώστε να αποφευχθούν επεισόδια από ταραξίες, κατά τη διάρκεια της πορείας για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Συνολικά 5.000 αστυνομικοί θα αναπτυχτούν στο κέντρο κάνοντας προληπτικούς ελέγχους όπου θεωρούν ότι είναι απαραίτητο. Την ίδια στιγμή, drones και ελικόπτερα θα επιτηρούν από αέρος για να μην προκληθούν επεισόδια.

Αυτή θα είναι και η πρώτη επέτειος του Πολυτεχνείου μετά την ψήφιση του νομοσχέδιου για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύονται οι συναθροίσεις στο σημείο. Στο ενισχυμένο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ για το κέντρο της Αθήνας, λαμβάνουν μέρος και δυνάμεις των ομάδων ΔΡΑΣΗ, ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ και η Αντιτρομοκρατική.

Αστυνομικοί με πολιτικά θα βρίσκονται σε καίρια σημεία ανάμεσα στους πολίτες ενώ τα drones και τα ελικόπτερα θα «χτενίζουν» ταράτσες πολυκατοικιών, ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων αλλά και σε όσες περιοχές υπάρξουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να έχουν κρύψει «πολεμοφόδια».

Την ίδια στιγμή έχουν παρθεί ειδικά μέτρα για την ισραηλινή και την αμερικανική πρεσβεία, το Σύνταγμα, τα Εξάρχεια και τον χώρο γύρω από το Πολυτεχνείο: σημεία που θεωρούνται νευραλγικά για αυτήν την ημέρα. Σε αυτές τις περιοχές θα τοποθετηθούν τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες» ενώ κατά τη διάρκεια της πορείας, δυνάμεις των ΜΑΤ και της Ασφάλειας θα προχωρούν σε προληπτικές προσαγωγές σε περίπτωση που εντοπίσουν ύποπτους για πρόκληση επεισοδίων.

Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια

Στις 14:00 το μεσημέρι και με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν με τους συρμούς να διέρχονται από αυτούς χωρίς να κάνουν στάση.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Όσον αφορά τη γραμμή Χ95 Σύνταγμα – Αερολ. Αθηνών (Express) τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι τον σταθμό μετρό Κατεχάκη.

Τέλος, η Τροχαία θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, από ώρα 06:00 καθώς θα γίνει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στους εξής δρόμους:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ακόμα, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.

Οι αρχές παρακαλούν τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής της πορείας και πέριξ της Πρεσβείας των ΗΠΑ, καθώς επίσης και στο υπόλοιπο κέντρου προκειμένου να βοηθήσουν στην εξυπηρέτηση του κόσμου και να αποφευχθούν τα πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα.