Σέρρες: Συγκλονίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή – «Η γυναίκα μου έχει ψυχολογικά προβλήματα, το περίμενα»

«Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο, έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια, το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος» εξομολογήθηκε ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον 13χρονο μαθητή σε σχολείο στις Σέρρες.

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή καταδικάστηκε η καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου σχολείο στις Σέρρες, η οποία φέρεται να έκλεισε το στόμα 13χρονου μαθητή χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία, ενώ παράλληλα ζήτησε να του δέσουν τα χέρια με χαρτοταινία. Για το εν λόγω περιστατικό ο σύζυγός της, ανέφερε ότι η 60χρονη πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα εδώ και χρόνια.

Μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, ο σύζυγος της 60χρονης καθηγήτριας, περιέγραψε τις δυσκολίες που βιώνει με την γυναίκα τα τελευταία χρόνια λόγω των προβλημάτων της. Ο ίδιος ανέφερε ότι η σύζυγός του αρνείται να πάει σε ψυχίατρο και πως έχει σταματήσει να παίρνει την φαρμακευτική αγωγή της.

«Η γυναίκα μου πάσχει, έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Δεν μου είπε απολύτως τίποτα, ούτε την είδα, ούτε κατάλαβα ότι έφυγε γιατί εγώ επειδή δεν αντέχω ζω απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού μου. Δεν κατάλαβα καν ότι ήρθαν και την πήραν. Το έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα το μεσημέρι. Μάλιστα έχει πεθάνει ο αδερφός μου και ανέβαλα να πάω και στην κηδεία του στην Καρδίτσα.

Η γυναίκα μου πάσχει, η διεύθυνση τα ξέρει από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν καταλογίζω ευθύνη για αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστια της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο. Την έχω πάει 15 φορές στον ψυχίατρο και αρνείται. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος», είπε ο σύζυγος της καθηγήτριας.

Τέλος, συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία για το bullying που δέχομαι γιατί αντιδράει ο γιος μου, ο οποίος πάσχει από τα ίδια προβλήματα. “Μπήκατε” σε ένα δράμα μέσα. Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πως άργησε και τόσο».

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη της 60χρονης καθηγήτριας έγινε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών όπου την καταδίκασε 18 και 6 μήνες ποινή φυλάκισης και να την μετατρέπει σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως.

Η διευθυντήρια απολογούμενη ενώπιον του δικαστηρίου προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας χαρακτηριστικά. «Προσπαθώ να κάνω το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Πέρσι έγινε μια στοχευμένη ενέργεια εναντίον μου και η μητέρα του μαθητή έλεγε ότι η κόρη της φοβάται να έρθει στο σχολείο. Στο συγκεκριμένο γεγονός η αδελφή του παρουσίαζε την εργασία της και ο μαθητής σχολίαζε και μιλούσε. Και ρωτάω την αδερφή του ”μου επιτρέπεις να του βάλω μια ταινία για να μην μιλάει; Δεν έδειξε να ενοχλείται. Παίζαμε με συναίνεση όλης της τάξης».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε χαρακτηριστικά αν είναι διευθύντρια και αν πήρε την συναίνεση ανηλίκων για να φιμώσει έναν μαθητή. «Ήταν μια συμβολική επιλογή. Θεώρησα ότι από την στιγμή που δεν μπορούσα να κάνω το μάθημα μου προκειμένου να το ολοκληρώσω, να κάνω αυτό. Πήγα να πάρω έναν μαρκαδόρο και όταν γύρισα βρήκα το παιδί με δεμένα τα χέρια με την ταινία. Έκανα μια δραματοποίηση. Δεν με έψαξε η μητέρα. Πήγε κατευθείαν στην δευτεροβάθμια η μητέρα. Έχει απειλήσει ότι θα το κλείσει το σχολείο».

«Προσπαθούμε να στηρίξουμε το παιδί»

Η μητέρα του 13χρονου παιδιού από την πλευρά της, είπε με τη σειρά της: «Νιώθω δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου. Εχω να πω να ακούτε τα παιδιά σας και να τα συμβουλεύετε συνεχώς να σας μιλάνε. Είναι το πρώτο βήμα για να σταματήσει αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία».

Όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση του παιδιού της είπε: «Είναι ψύχραιμος γενικά και έχει τη στήριξή μας. Ο σύζυγος έχει έρθει από τη Γερμανία μετά το συμβάν. Εμείς προσπαθούμε να τον στηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Δεν νομίζω ότι είναι αστείο,. Το να δένεις και να φιμώνεις ένα παιδί δεν είναι αστείο.

Η αδερφή του είναι συγκλονισμένη και αγχωμένη. Προσπαθούμε να είμαστε ψύχραιμοι και να μείνουμε εδώ. Όταν παρέλαβα τα παιδιά από το φροντιστήριο μου είπαν ότι θέλουν να μου περιγράψουν ένα περιστατικό και να μείνω ψύχραιμη. Μου περιέγραψαν τι ακριβώς συνέβη την Πέμπτη το πρωί. Προσπαθήσαμε να κινηθούμε εντός του νομικού πλαισίου γιατί πιστεύουμε σαν οικογένεια ότι θα πρέπει να είμαστε προστατευμένοι σε ένα περιβάλλον».

«Βρήκα το παιδί με δεμένα χέρια»

Η καθηγήτρια και συνάδελφος της 60χρονης που έλυσε τον μαθητή, ο οποίο βρέθηκε δεμένος με την ταινία είπε στην κατάθεση της: «Μπήκα στη αίθουσα και είδα το παιδί στο τελευταίο θρανίο με τα χέρια δεμένα. Τον πλησίασα και είπε ότι το έκανε η διευθύντρια. Του έλυσα τα χέρια και μετά συνέχισα το μάθημα. Ήταν αρκετή η ποσότητα ταινίας στα χέρια. Εκείνη την ώρα που τον βρήκα εγώ δεν είχε ταινία στο στόμα. Και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα έλεγαν ότι το έκανε η διευθύντρια».

Να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί ΕΔΕ για άλλο περιστατικό, ενώ έχει αλλάξει ο διευθυντής του σχολείου. Η καθηγήτρια φέρεται να έχει κατηγορηθεί για λεκτική βία σε καθαρίστριες και ήταν 9 χρόνια στο σχολείο. Υπήρχαν αναφορές και ότι έδωσε και γροθιά στο στομάχι, χωρίς να έχει γίνει κάποια καταγγελία. Η τελευταία καταγγελία ήταν πριν τις γιορτές και η ΕΔΕ είναι σε εξέλιξη.

Η θέση του υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες, προκειμένου να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία, έδωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, στον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη δικαιοδοσία των οποίων είναι το σχολείο των Σερρών, όπου σημειώθηκε περιστατικό, κατά το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθηγήτρια έκλεισε το στόμα μαθητή με ταινία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και, πέρα από τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.