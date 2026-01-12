Σέρρες: Σπάει τη σιωπή της η μητέρα του 17χρονου που δολοφονήθηκε – «Το παιδί μου βγήκε μια βόλτα και δεν γύρισε ποτέ»

«Παγωμένη» είναι η τοπική κοινωνία των Σερρών αλλά και ολόκληρη η χώρα, μετά τον σοκαριστικό ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου Άγγελου, από 15χρονο.

Ο 15χρονος δράστης που έχει κριθεί προφυλακιστέος σε φυλακές ανηλίκων, ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό σε βάρος του άτυχου Άγγελου, τον οποίο βρήκε η αδερφή του νεκρό μέσα στο υπόγειο της πολυκατοικίας τους στις Σέρρες.

«Όλα όσα ακούστηκαν δεν τα ήξερα. Πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά για τα χτυπήματα στο κεφάλι. Το παιδί μου βγήκε μια βόλτα και δεν γύρισε ποτέ. Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή εκατό αυτοί που τον χτύπησαν. Τι έπρεπε να πω στο παιδί μου; Μαζί με το τοστ πάρε και μια σιδερογροθιά;

Πάντα τον συμβούλευα να φύγει από το κακό, τον έκανα άντρα σωστό και τον πήρα νεκρό. Πως λένε παιδί τον δολοφόνο; Παρακαλώ πολύ, ο γιος μου είχε πολλούς φίλους, μια παράκληση, στη μνήμη του να μιλήσετε».

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου τον Άγγελο στις Σέρρες, μέσω του απολογητικού υπομνήματος που κατέθεσε αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μεταξύ των απαντήσεων που έδωσε σε συγκεκριμένη ερώτηση της ανακρίτριας ισχυρίστηκε ότι: «Θέλω να δείτε από κάμερες αν τυχόν έγινε κι άλλο σκηνικό. Σας ορκίζομαι εγώ δεν μετείχα σε κάτι άλλο και δεν χτύπησα τόσο πολύ τον Άγγελο».