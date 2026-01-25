Σέρρες: Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων από τη Δευτέρα η εκπαιδευτικός που φίμωσε μαθητή – Εξηγήσεις ζητάει η υπουργός Παιδείας

Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων τίθεται από Δευτέρα (26/1/26) η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται στο περιστατικό σε σχολική μονάδα στις Σέρρες, όπως ακριβώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Αυτό αναφέρει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας για το περιστατικό στις Σέρρες, όπου οι καθηγήτρια φέρεται να φίμωσε μαθητή με ταινία. Μάλιστα, υπουργός ζητά εξηγήσεις και για την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης των υπηρεσιών για το περιστατικό.

«Από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι η καθηγήτρια που ήταν και διευθύντρια του γυμνασίου στις Σέρρες, συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεισε το στόμα 13χρονου μαθητή με ταινία υποστηρίζονται ότι το παιδί έκανε φασαρία μέσα στην τάξη. Το περιστατικό καταγγέλθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από τη 44χρονη μητέρα του μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών.

Η δίκη της 60χρονης καθηγήτριας έγινε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών όπου την καταδίκασε 18 και 6 μήνες ποινή φυλάκισης και να την μετατρέπει σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως.

Η διευθυντήρια απολογούμενη ενώπιον του δικαστηρίου προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας χαρακτηριστικά. «Προσπαθώ να κάνω το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Πέρσι έγινε μια στοχευμένη ενέργεια εναντίον μου και η μητέρα του μαθητή έλεγε ότι η κόρη της φοβάται να έρθει στο σχολείο. Στο συγκεκριμένο γεγονός η αδελφή του παρουσίαζε την εργασία της και ο μαθητής σχολίαζε και μιλούσε. Και ρωτάω την αδερφή του ”μου επιτρέπεις να του βάλω μια ταινία για να μην μιλάει; Δεν έδειξε να ενοχλείται. Παίζαμε με συναίνεση όλης της τάξης».