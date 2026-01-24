Σέρρες: Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στην καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή γυμνασίου

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή καταδικάστηκε η 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου στον νομό Σερρών, η οποία φέρεται να έκλεισε το στόμα 13χρονου μαθητή χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία, ενώ παράλληλα ζήτησε να του δέσουν τα χέρια με χαρτοταινία.

Η δίκη της 60χρονης καθηγήτριας έγινε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών όπου την καταδίκασε 18 και 6 μήνες ποινή φυλάκισης και να την μετατρέπει σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως.

Η διευθυντήρια απολογούμενη ενώπιον του δικαστηρίου προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας χαρακτηριστικά. «Προσπαθώ να κάνω το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Πέρσι έγινε μια στοχευμένη ενέργεια εναντίον μου και η μητέρα του μαθητή έλεγε ότι η κόρη της φοβάται να έρθει στο σχολείο. Στο συγκεκριμένο γεγονός η αδελφή του παρουσίαζε την εργασία της και ο μαθητής σχολίαζε και μιλούσε. Και ρωτάω την αδερφή του ”μου επιτρέπεις να του βάλω μια ταινία για να μην μιλάει; Δεν έδειξε να ενοχλείται. Παίζαμε με συναίνεση όλης της τάξης».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε χαρακτηριστικά αν είναι διευθύντρια και αν πήρε την συναίνεση ανηλίκων για να φιμώσει έναν μαθητή. «Ήταν μια συμβολική επιλογή. Θεώρησα ότι από την στιγμή που δεν μπορούσα να κάνω το μάθημα μου προκειμένου να το ολοκληρώσω, να κάνω αυτό. Πήγα να πάρω έναν μαρκαδόρο και όταν γύρισα βρήκα το παιδί με δεμένα τα χέρια με την ταινία. Έκανα μια δραματοποίηση. Δεν με έψαξε η μητέρα. Πήγε κατευθείαν στην δευτεροβάθμια η μητέρα. Έχει απειλήσει ότι θα το κλείσει το σχολείο».

«Προσπαθούμε να στηρίξουμε το παιδί μας»

Από την πλευρά της η μητέρα του 13χρονου παιδιού είπε με τη σειρά της. «Νιώθω δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου. Εχω να πω να ακούτε τα παιδιά σας και να τα συμβουλεύετε συνεχώς να σας μιλάνε. Είναι το πρώτο βήμα για να σταματήσει αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία».

Όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση του παιδιού της είπε: «Είναι ψύχραιμος γενικά και έχει τη στήριξή μας. Ο σύζυγος έχει έρθει από τη Γερμανία μετά το συμβάν. Εμείς προσπαθούμε να τον στηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Δεν νομίζω ότι είναι αστείο,. Το να δένεις και να φιμώνεις ένα παιδί δεν είναι αστείο.

Η αδερφή του είναι συγκλονισμένη και αγχωμένη. Προσπαθούμε να είμαστε ψύχραιμοι και να μείνουμε εδώ. Όταν παρέλαβα τα παιδιά από το φροντιστήριο μου είπαν ότι θέλουν να μου περιγράψουν ένα περιστατικό και να μείνω ψύχραιμη. Μου περιέγραψαν τι ακριβώς συνέβη την Πέμπτη το πρωί. Προσπαθήσαμε να κινηθούμε εντός του νομικού πλαισίου γιατί πιστεύουμε σαν οικογένεια ότι θα πρέπει να είμαστε προστατευμένοι σε ένα περιβάλλον».



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/whatsapp-video-2026-01-24-at-2-37-53-pm.mp4

«Βρήκα το παιδί με δεμένα χέρια»

Η καθηγήτρια που έλυσε τον μαθητή, ο οποίο βρέθηκε δεμένος με την ταινία είπε στην κατάθεση της: «Μπήκα στη αίθουσα και είδα το παιδί στο τελευταίο θρανίο με τα χέρια δεμένα. Τον πλησίασα και είπε ότι το έκανε η διευθύντρια. Του έλυσα τα χέρια και μετά συνέχισα το μάθημα. Ηταν αρκετή η ποσότητα ταινίας στα χέρια. Εκείνη την ώρα που τον βρήκα εγώ δεν είχε ταινία στο στόμα. Και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα έλεγαν ότι το έκανε η διευθύντρια».

Να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί ΕΔΕ για άλλο περιστατικό, ενώ έχει αλλάξει ο διευθυντής του σχολείου. Η καθηγήτρια φέρεται να έχει κατηγορηθεί για λεκτική βία σε καθαρίστριες και ήταν 9 χρόνια στο σχολείο. Υπήρχαν αναφορές και ότι έδωσε και γροθιά στο στομάχι, χωρίς να έχει γίνει κάποια καταγγελία. Η τελευταία καταγγελία ήταν πριν τις γιορτές και η ΕΔΕ είναι σε εξέλιξη.

Η θέση του υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες, προκειμένου να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία, έδωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, στον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη δικαιοδοσία των οποίων είναι το σχολείο των Σερρών, όπου σημειώθηκε περιστατικό, κατά το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθηγήτρια έκλεισε το στόμα μαθητή με ταινία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και, πέρα από τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

To άρθρο Σέρρες: Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στην καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή γυμνασίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr