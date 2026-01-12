Σέρρες: Παρέμβαση εισαγγελέα για τις καταγγελίες του «Χαμόγελου του Παιδιού» μετά τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου από έναν 15χρονο στις Σέρρες.

Η εισαγγελική έρευνα αφορά στις αναφορές που έκανε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κ. Γιαννόπουλος ότι από το 2023 είχε στείλει αναφορές στις αρμόδιες υπηρεσίες των Σερρών για το περιβάλλον που ζούσε ο 15χρονος που σήμερα κατηγορείται για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κ. Νικολόπουλος ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρξαν τυχόν παραλείψεις από τους αρμόδιους φορείς που χειρίστηκαν τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού». Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 15χρονος απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.