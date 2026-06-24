Σέρρες: Ξεκίνησε η δίκη για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου – Απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης για αναβολή

Ξεκίνησε η δίκη για τον ξυλοδαρμό και τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, τον περασμένο Ιανουάριο, το περιστατικό βίας που συνεχίζει να σοκάρει την πόλη.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (24.06.2026) άρχισε η δίκη στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων και στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο 16χρονος (ήταν τότε 15 ετών και δύο μηνών), ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα) και ήταν έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων στον Βόλο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 16χρονου που αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ζήτησε αναβολή λόγω κωλύματος αλλά η πρόεδρος της έδρας απέρριψε το αίτημα.

Η πρόεδρος της έδρας ζήτησε μέχρι το μεσημέρι να βρεθεί κάποιος να αναλάβει την νομική εκπροσώπηση του 16χρονου γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα ορίσει το δικαστήριο.

Από νωρίς, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερρών συγκεντρώθηκε κόσμος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της οικογένειας του Άγγελου. Ο αδελφός του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάλεσε τους Σερραίους να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας ενώ έγραψε: «Είναι η πρώτη δίκη για τη δολοφονία του μικρού μας αδελφού. Εκδικάζεται ο βασικός κατηγορούμενος που για μια «κοπέλα» μας στέρησε όλο τον κόσμο μας».

Στη δίκη, η οποία πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών θα καταθέσουν συνολικά 12 μάρτυρες. Οι γονείς του Άγγελου, η αδελφή του, οι πέντε φίλοι του Άγγελου που ήταν μαζί του εκείνο το βράδυ, το κορίτσι (που ήταν η κοπέλα του δράστη και φέρεται να δέχθηκε μήνυμα από το θύμα το οποίο έκανε τον δράστη να πάει να βρει τον Άγγελο και να ζητήσει εξηγήσεις), οι δύο φίλοι του δράστη που είχαν πάει μαζί του να βρούνε τον Άγγελο, ένας φίλος του αδελφού του δράστη και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Άγγελου. Οι δύο από την πλευρά του 16χρονου είναι προφυλακισμένοι για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.